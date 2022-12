Akkora az orvoshiány Sátoraljaújhelyen, hogy januártól hétvégén nem lesz szülész-nőgyógyász ellátás

Komoly bejelentést tett a héten a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház: tartós szakorvoshiány miatt januártól változik az ellátási rend a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán, hétvégén és ünnepnapokon, a nagyon sürgős és műtétet igénylő eseteket leszámítva nem lesz szülészeti és nőgyőgyászati ellátás a városban. Ez azt jelenti, hogy ezeken a napokon "a BAZ megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztályára kerül felvételre és/vagy áthelyezésre valamennyi fekvőbeteg ellátást igénylő, 20. terhességi hetet betöltött, beindult szülés, ill. terhespathologiai eset."

Ez azt jelenti, hogy azoknak a sátoraljaújhelyi nőknek, akiknél hétvégén vagy ünnepnapon indul be a szülés, 85 kilométert kell utazniuk Miskolcra. A bejelentés elég nagy felháborodást keltett, a város fideszes polgármestere, Szamosvölgyi Péter például elfogathatatlannak nevezte a lépést, és bejelentette, kormányzati segítséget kér. Facebook-oldalára kitett, a kórház előtt fölvett videóüzenetében azt mondta, nem ez az első eset, hogy azt érzi, a sátoraljaújhelyi kórház a megyei kórház vezetésének mostohagyereke. "Magyarországon élünk, bár a határ szélén, nem vagyunk másodrendű állampolgárok” - mondja a videóban, amelyben arról is panaszkodik, hogy az egészségügy centralizációja miatt számok közép- és felsővezető hagyta el a város kórházát.