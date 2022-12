Egy éven belül harmadszor emel bért az ALDI

Az ALDI dolgozói az értékesítési, logisztikai és irodai munkakörökben – néhány kivételtől eltekintve – egységesen újabb 10 százalékos béremelésben részesülnek 2023. január 1-jétől – írja közleményében a vállalat.

A közlemény szerint ezzel egyes területeken 37 százalékkal növelte béreit az áruházlánc mindössze 12 hónap alatt, így munkatársai reálbére is jelentősen emelkedett. A logisztikai területen a minimálbér kétszeresét is meghaladja a kezdőbér. Az ALDI a tervezettnél jóval több, közel 1000 új munkahelyet hozott létre Magyarországon alig egy éven belül, így már több mint 6000 főnek biztosít kiszámítható karriert és a magas inflációs környezetben is stabil megélhetést.

Az ALDI 2022-ben már kétszer is emelt bérein: januárban minden munkavállalóra egységesen vonatkozó 8 százalékos fizetésemelésről döntött, júliusban pedig pozíciótól függően 8-19 százalék közötti bérfejlesztést valósított meg.

A mostani béremeléssel a vállalat folyamatos bérfejlesztésének köszönhetően a legtöbb ALDI-dolgozó bére 12 hónap alatt 26-37 százalék közötti mértékben emelkedett, ami számottevően meghaladja az infláció jelenlegi mértékét, ezáltal a munkatársak reálbére is növekedett.

Az újonnan belépő áruházi dolgozók kezdőbére 8 órás munkaviszony mellett 2023. január 1-jétől havi bruttó 430 700 forintra, a kiemelt üzletekben bruttó 473 800 forintra emelkedik. Az ebben a pozícióban elérhető legmagasabb bér bruttó 596 700 forint lesz.

A biatorbágyi központi raktár logisztikai dolgozóinak kezdőfizetése a minimálbér több mint kétszeresére, havi bruttó 477 000 forintra, a 6. évtől bruttó 553 700 forintra nő, míg az itt elérhető legmagasabb fizetés bruttó 574 700 forint.

Az üzletvezetők bére január 1-jétől bruttó 809 400 forinttól indul, míg a 10 éve az ALDI-nál dolgozó áruházvezetőké akár bruttó 1 249 800 forint is lehet.