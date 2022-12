Gyerekkínzás és -kereskedelem miatt akár ki is végezhetnek egy amerikai párt Ugandában

December 9-én őrizetbe vettek egy amerikai házaspárt Ugandában, azzal vádolják őket, hogy kínozták azt a 10 éves ugandai fiút, akinek a nevelőszülei voltak Kampalában. Ezért a bűncselekményért életfogytiglan lehet a legsúlyosabb büntetés. A házaspár ártatlannak vallotta magát. A gyerek állítólag makacs volt, ezért bántak vele rosszul.

photo_camera A gyanúsított pár: Nicholas Spencer és felesége, Mackenzie Spencer Fotó: Youtube.com/NTVUganda

Szerdán az államügyész közölte, hogy a kínzás mellett gyerekkereskedelemmel is megvádolták a párt, amelyért, ha bűnösnek találják őket, halálbüntetést is kiszabhat rájuk a bíróság. A dokumentumok szerint Spencer és felesége „kizsákmányolás céljából, a gyerek kiszolgáltatott helyzetével visszaélve” toborozták, szállították és tartották a fiút. A pár egyébként a fiú mellett három másik gyerek nevelőszülője is volt. Az újabb vádat kedden olvasták fel nekik, de csak később védekezhetnek vagy emelhetnek kifogást miatta.



Az ugandai Monitor nevű lapnak a pár névtelenül nyilatkozó ügyvédje azt mondta, a hatóságoknak nincs bizonyítéka, de a Reutersnek nem sikerült kapcsolatba lépnie az ügyvéddel, hogy megerősítse nekik az állítást. (NTVUganda)