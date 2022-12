Orbán mint Messi és Polt Péter parádés éve

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:

Ritka pillanatok

Délelőtt 10-től lesz ma kormányinfó, és ahogy évente egyszer lenni szokott, ezúttal Orbán Viktor is válaszol kérdésekre. Nagy dolog ez, hiszen a magyar miniszterelnök emberemlékezet óta nem adott interjút a független sajtónak, és ha véletlenül sikerül is elcsípni valamilyen eseményen, akkor sem szokott érdemben válaszolni a kérdésekre, így marad ez a kormányzati tájékoztató. Természetesen mi is a helyszínen leszünk, érdemes lesz nálunk követni a történteket.

Ha már a miniszterelnök: kedden megtudhattuk Bencsik Andrástól, hogy neki Orbánról Messi jut eszébe. És ha már Messi és a vébé: a világbajnokság után a kormánypárt több tagja kezdett rasszista hőbörgésbe, Németh Szilárd például a fehér, keresztény, európai értékeket képviselő országként ünnepelte Argentína győzelmét, amitől még az argentin nagykövet is elhatárolódott. Mi meg összeszedtük azt is, hogy mi mindenben tévesztette el a valóságot Németh eszmefuttatása.

Hátrafelé

Scheiring Gábor 2014-ig aktívan politizált, majd nemzetközi kutatói karrierbe kezdett, és könyvet írt a magyar demokrácia haláláról. Külföldi szakmai körökben is jó volt a visszhangja. Az elemzés bemutatja, milyen társadalmi csoportok koalíciójára épül Orbán Viktor rendszere, milyen feszültségek adódnak ebből, és hogyan tudja azokat tompítani. Most arról beszélgettünk Scheiringgel, milyen hatással lehetnek a rezsimre az oktatási tiltakozások és a megélhetési válság.

A TÁRKI Társadalmi Riportjában megjelent tanulmányok alapján írtunk arról, hogy bezáródás, már-már rendies elkülönülés látszik a magyar társadalomban, azaz ott tartunk, ahol a felmenőink: egyre nehezebb előrelépni Magyarországon, és arról is, hogy egyre többen élnek olyan szegénységben, ahonnan képtelenség kitörni

Kedden kiderült, hogy kirúgtak egy polgári engedetlenkedő tanárt Pécsen, míg az Eötvös gimnázium biológia-kémia szakos tanára Pintér Sándor „konzultációján” döntötte el, hogy felmond, míg az MTA Novák Katalintól kéri „az elbocsátott tanárok visszahelyezését eredeti munkahelyeikre”. Akadnak azért jó hírek is a közoktatásból: van olyan tankerület, ahol Mága Zoltán-koncertjeggyel ajándékozzák meg a pedagógusokat.

A kormány szerint 15 százalék lehet az infláció jövőre, és Varga Mihály bejelentése alapján szerintük éves szinten nem lesz recesszió, 1,5 százalékos gazdasági növekedéssel számolnak 2023-ra, míg az MNB ezúttal a profitéhes cégeket hibáztatja a magas inflációért.

Szintén kedden írtunk arról, hogy megúszták figyelmeztetéssel Toroczkai László mezőőrei: a bíróság szerint csekély mértékben veszélyes, hogy az ásotthalmi mezőőrök hatáskörüket túllépve, felfegyverkezve intézkednek a határon átszökő külföldiekkel szemben.

Írtunk emellett arról is, hogy a kormány egy, a szokásosnál is butább gazdasági döntésével kivégezheti a magyar cementipart, hogy a Magyar Orvosi Kamara rendkívül elégedetlen a kormány új egészségügyi rendelettervezeteivel, valamint hogy

Voltak azért jó hírek is kedden: Polt Péter szerint például parádés évet zárt az ügyészség.

A háború

Kiderült, hogy Zelenszkij szerdán Washingtonba utazhat, és ott találkozhat Joe Bidennel. Keddi hír volt a frontról, hogy Zelenszkij Bahmutba látogatott, ahol hosszú hónapok óta nagyon heves harcok dúlnak az ukrán és az orosz erők között, valamint hogy felrobbant az Urengoj–Pomari–Ungvár gázvezeték.

Írtunk emellett arról is, hogy a Putyin-Lukasenka találkozó után Kijev bejelentette, hogy megerősítik a belarusz határ védelmét, hogy Zelenszkij kiszabadítaná Miheil Szaakasvilit, a bebörtönzött grúz exelnököt, továbbá hogy a szankciók miatt már orosznak beállított mikrocsipek sem elérhetőek Oroszországban. Hír volt az is, hogy az orosz hatalom az ország leghosszabb ideje működő emberi jogi szervezetének felszámolására készül, míg leszarházizta és lefasisztázta Putyint és Lukasenkót az orosz női válogatott futballista.

Strauss Emma videójából pedig kiderül, hogy március óta Budapesten élnek és itt is gyakorolnak, sőt fel is lépnek a harkivi cirkusziskola növendékei. Úgy számolnak, hogy tavasz előtt nem térhetnek haza.

És a világ

Beszámoltunk arról is, hogy

És voltak persze megint Twitter-hírek is: után a szavazók többsége arra voksolt, hogy Musk inkább mondjon le a vállalat éléről, Musk előbb bejelentette, hogy a jövőben csak előfizetők szavazhatnak a hasonló szavazásokon, majd később közölte, hogy kész lelépni, ha talál valakit, aki „elég bolond ahhoz, hogy elvállalja a munkát”.

A vébé utóélete

Szakmailag mennyire értékelhető egy világbajnokság a klubfocihoz képest, mit lehet kezdeni azzal, hogy az adatforradalom még nem tökéletes, és ki az ideális szövetségi kapitány? Ezekre és hasonló kérdésekre kerestük a választ a francia foci talán legnagyobb magyar rajongójával, az Omlett du fromage blog szerzőjével, Szabó Christophe-fal.