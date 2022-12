Orbán rendszere megszilárdult, jó oktatást ne reméljünk tőle

Scheiring Gábor 2014-ig aktívan politizált, majd nemzetközi kutatói karrierbe kezdett, és könyvet írt a magyar demokrácia haláláról. Külföldi szakmai körökben is jó volt a visszhangja.

Az elemzés bemutatja, milyen társadalmi csoportok koalíciójára épül Orbán Viktor rendszere, milyen feszültségek adódnak ebből, és hogyan tudja azokat tompítani.

Most arról beszélgettünk Scheiringgel, milyen hatással lehetnek a rezsimre az oktatási tiltakozások és a megélhetési válság.

Vajon mi tudná rászorítani Orbán Viktort, hogy komolyan vegye az oktatás válságát, és tegyen valamit a megoldásáért?

Első pillantásra nem is lehetne világosabb a helyzet: fokozódó tanárhiány, élesedő egyenlőtlenségek, gyatra PISA-eredmények. Nincs komolyan vehető szakértő vagy elemzés, ami arra jutna, hogy jó irányba mennek a dolgok, még a kormánymédiában sem nagyon látni ilyesmit.

A néphülyítős, diktátorozós magyarázatok túl egyszerűnek tűnnek. Ismerünk autoriter rezsimeket, puhábbakat és keményebbeket, ahol a hatalom belátta, hogy érdekében áll fejleszteni az oktatást, hiszen ez biztosítja az ország modernizációját. Szingapúr az ilyen fejlesztő államok tankönyvi példája, ahol központosított rendszerben, demokrácia nélkül építettek világszínvonalú oktatást jóformán a semmiből, kiszolgálva a tudásalapú gazdaságot.

A magyar kormány egészen máshogy viszonyul ehhez a kérdéshez, amit egyrészt az elmúlt tizenkét év intézkedései, másrészt Gulyás Gergely miniszter augusztusi szavai írnak le a legjobban.

Akkoriban derült ki, hogy a kormány több mint 350 milliárd forintot költene a Vodafone részleges felvásárlására, miközben a tanárok béremelését továbbra is a brüsszeli megállapodáshoz és az uniós pénzekhez kötötték. Bár hasonló nagyságrendekről van szó, Gulyás szerint „ez két külön utca”, hiszen a telekomóriásnál befektetésről, a tanároknál szimpla költségről beszélünk.

Az, hogy az oktatás az emberekbe és a jövőbe való befektetés lenne, nem merült fel.

Pont nem a képzettek kellenek

„Ennek a rendszernek a fennmaradását olyan társadalmi koalíció biztosítja, ami ellenérdekelt abban, hogy lényeges változás történjen az oktatásban” - mondja erről Scheiring Gábor közgazdász-szociológus, aki itthon elsősorban az LMP és a Párbeszéd alapítójaként ismert, de az elmúlt 7-8 évben hátrahagyta az aktív politizálást, és nemzetközi akadémiai karrierbe fogott.

A koalíciót, amiről beszél, Orbán Viktor kötötte a magyar tőkésekkel: persze Mészárossal, Garancsival és Tiborczcal is, de nemcsak velük, hanem a központi hatalomtól távolabb eső gazdasági szereplőkkel is. Többségüket nem ismeri a széles nyilvánosság, de mindnyájan legalább hallgatólagos támogatói a 2010 után kialakult rendszernek.

photo_camera Scheiring Gábor Fotó: Németh Dániel/444

„Egy demokrácia halála” című, magyarul először 2019-ben megjelent, azóta angolul is kiadott könyvében Scheiring hosszan elemzi, hogyan állította maga mellé Orbán a kétezres években a magyar nagyvállalkozói réteget.

Ezt arra vezeti vissza, hogy a rendszerváltás után nagyon kevés hazai cég tudott belépni a technológiai ágazatokba, legfeljebb az ilyen területeken erős multinacionális cégek harmad-, negyedrangú beszállítói maradtak, nem tudtak betörni „az igazán nagy hozzáadott értékkel kecsegtető nemzetközi piacokra”.

Bár a multik egyre fejlettebb technológiát hoztak Magyarországra, az exportból is szinte csak ők részesültek, a magyar kis- és közepes vállalkozások innovációs képessége pedig nagyon alacsony maradt. A hazai tőke leginkább a kereskedelemben, mezőgazdaságban, építőiparban, ingatlanbizniszben volt aktív, ahol viszont szintén versenyeznie kellett a nagy, külföldi szereplőkkel.

Scheiring szerint ez a lemaradás, a külföldi és a magyar tőke közötti szakadék táplálta a vállalkozók kiábrándulását az akkori világból, és megnyitotta a kaput az erős nemzeti tőkésosztályt hirdető Fidesz számára. (Ami nem zárta ki a nemzetközi tőkét sem: őket az elmúlt tizenkét évben stratégiai partnerségekkel és adóparadicsomi körülményekkel vonta be az említett koalícióba.)

Itt jutunk vissza az oktatáshoz.

„A magyar nemzeti tőke túlnyomórészt az alacsony képzettségű munkavállalókat igénylő nem technológiai ágazatokban koncentrálódik: építkezés, mezőgazdaság, kiskereskedelem és a fejlett technológiát nem igénylő ipar” - írja. A 2002-2018 közti időszak milliárdosainak politikai kötődéseit elemezve arra jut, hogy ez különösen gyakori a jobboldalhoz kapcsolódó nagyvállalatok esetében.

Vagyis ők éppen abban érdekeltek, hogy sok alacsonyabban képzett, olcsó munkás legyen Magyarországon, amihez nincs szükség jó oktatásra, sőt. Mindezt Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökének személye illusztrálja a legjobban. Állítása szerint ő javasolta a tankötelezettségi korhatár leszállítását, „tettestárs” volt a közismereti tárgyak visszaszorításában a szakképzésben, gimnáziumok bezárása mellett érvelt.

Parragh még idén októberben is az olcsó munkaerő fontosságáról beszélt. Bár a felhalmozó állam - Scheiring így nevezi az Orbán-rendszert - többek közt pénzügyi támogatásokkal, olcsó hitelekkel és alacsony adókkal segíti őket, a hazai vállalkozások innovációs képessége továbbra is a legrosszabbak közt van az EU-ban.

photo_camera Parragh László Fotó: Németh Dániel/444

„A politikának lenne a dolga más működési modell felé tolni a gazdaság szereplőit, ez lenne mondjuk egy klasszikus fejlesztő állam. De a magyar politikai elit erre teljesen alkalmatlan, kizárólag a gazdasági elitek rövid távú érdekeinek kielégítésére van berendezkedve” - mondja Scheiring.

„Azok a gazdaságok, amelyek ki tudtak törni a közepes jövedelem csapdájából, mindig úgy támogatták a gazdasági szereplőket, hogy közben kemény teljesítmény-elvárásokat támasztottak feléjük. Innovációba, oktatásba fektettek, de itthon teljesen hiányzik ez a hosszú távú szempont, és szétverték a független bürokráciát is, ami ezt számonkérhetné.”

Ez alapján tehát a válasz a cikk elején feltett kérdésre: semmi. Kevéssé gazdasági megközelítésben, de hasonlóról beszélt Radó Péter oktatáskutató is, amikor arról győzködte a szakszervezeteket, hogy igenis követelniük kell Orbán Viktor lemondását. „Ez a politikai rendszer nem engedi az oktatási rendszer reformját, mert ahhoz a politikai alapjait kellene megváltoztatni.”

A kormány azt ígéri, ha tényleg megérkeznek az uniós helyreállítási pénzek, fokozatosan a diplomás átlagbér 80 százalékára emelik a tanári fizetéseket. A nemrég jóváhagyott tervben vannak még jól hangzó programok, mint a szegregáló iskolákkal szembeni fellépés vagy a tanárok átképzési programja, de Scheiring ezektől se vár érdemi elmozdulást.

„Bizonyos dolgokat majd megcsinálnak, pont annyit, hogy elmondhassák: teljesítették az elvárásokat. De ebből még nem lesz belső innovációképző erő.”

Mire képes a tiltakozási hullám, és mire nem?

Ha a rendszer gazdasági logikája nem is, a társadalmi nyomás esetleg rábírhatná a kormányt, hogy mélyebben hozzányúljon az oktatáshoz. A tanárok polgári engedetlenségi mozgalma majdnem egy éve tart, az őszi kirúgások nyomán pedig állandósult a tiltakozás az utcákon és az osztálytermekben, ráadásul nem is csak Budapesten.

A tüntetések, sztrájkok, élőláncok, virrasztások rengeteg diákot és szülőt mozgattak meg, mi is sokszor hallottuk pedagógusoktól, hogy a korábbinál nagyobb nyitottságot, támogatást éreznek a közvetlen környezetükben. Scheiring szerint „borzasztóan fontos ez a szimbolikus koalíció”, viszont nem nagyon látja, hogy „más kizsákmányolt, megszégyenített szakmák” is csatlakoznának, pedig az egymás melletti kiállás lenne a kulcs.

Kérdés persze egyrészt, ki tudná ezt megszervezni, másrészt „Magyarországon egyre nehezebb szolidaritást kialakítani társadalmi szubkultúrák között”, mivel a hatalom szándékosan állít egymással szembe különböző csoportokat, akár konkrét szakmákat is, mondja.

A tanárokkal kapcsolatban több példát láttunk erre az elmúlt években:

„Én szeretnék köszönetet mondani a magyar társadalomnak is azért a türelemért és erőfeszítésért, amit a pedagógusok érdekében tett az elmúlt években” - mondta Orbán Viktor 2016-ban, amikor az életpályamodellről beszélt. Tavaly, a covid-oltások kiosztásakor olyanokat is mondott, hogy „nem mindenki pedagóguspárti ebben az országban”, és idézett olyan hangokat, miszerint a tanárok „nyáron nem dolgoznak”.

photo_camera Tüntetés a Belügyminisztériumnál a tanárok kirúgása miatt Fotó: Kristóf Balázs/444

Ezzel együtt biztosan tudjuk, hogy nemcsak a tüntetések résztvevői, hanem széles tömegek érzékelik az oktatás válságát. A Társadalomtudományi Kutatóközpont tavaly ősszel készült, nagymintás felmérésében

a válaszadók 60 százaléka sorolta az országra leselkedő legnagyobb veszélyek közé az oktatás, az egészségügy és az egyenlőtlenségek problémáit. Jóval többen aggódnak ezért, mint a nemzeti szuverenitás elvesztése vagy a bevándorlás miatt, ideértve a Fidesz-szavazókat is.

Legnagyobb arányban mégsem az Orbán-kormányt, hanem a teljes politikai-gazdasági elitet jelölték meg felelősként. Nehéz ebben logikát találni, mivel teljesen államosított rendszerekről beszélünk, de talán ez is a felelősség-hárító kommunikációs gépezet hatékonyságát mutatja. Nyár óta halljuk a központi üzenetet, miszerint a béremelés késlekedése is „Brüsszel” és „a baloldal” számlájára írható.

Válságálló rendszer

Az oktatási tiltakozások mellett az Orbán-rendszer súlyos megélhetési krízissel találkozott ebben az évben, miközben komolyan veszélybe kerültek az uniós pénzek is. Mintha pont az történne, amit könyvének egyik utolsó oldalán Scheiring megpendít:

„A rendszer meggyengüléséhez külső és belső feltételek teljesülése is szükséges, amelyek egyelőre nem láthatók. Ugyanakkor egy külső gazdasági válság vagy az uniós források elapadása új helyzetet teremthet, amire a belső ellenzéknek készülnie kell.”

Ez már az lenne? - kérdezem tőle a beszélgetésünk elején.

„Egyértelmű, hogy azóta továbbhaladt ennek a rendszernek az intézményi konszolidációja” - válaszolja. „Ebből következik, hogy még nagyobb válsághelyzeteket is képes túlélni a kormány.”

A brüsszeli alku szerinte megoldotta a támogatások kérdését, és bár „szorongatják a kormányt”, „a biznisz az biznisz, és Magyarországgal lehet bizniszelni. Orbán Viktor tudja, hogy ez a legfontosabb. (...) Ameddig a BMW bővíti a beruházásait Magyarországon, ameddig itt a legalacsonyabb a társasági adó, addig tulajdonképpen annyira nagy baj nincs.”

„Az uniós vezetők majd elbábozzák, hogy megvédték a jogállamiságot, Orbán Viktor meg elbábozza, hogy felszámolta a korrupciót.”

photo_camera Orbán Viktor és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Mivel a rendszer szilárdabb, mint valaha, Scheiring a szupermagas élelmiszer-inflációt és a növekvő rezsit sem látja veszélyesnek. Ráadásul az elmúlt tizenkét évben kiépültek azok a mechanizmusok, amelyek eddig is biztosították, hogy a társadalom alsó rétegeiben sokan saját anyagi érdekeikkel szembemenve is támogassák a kormányt. (Bár a korábbi ciklusok elejéhez hasonlóan a mérésekben most is csökken a Fidesz támogatottsága, az ellenzék is kirívóan gyenge.)

Scheiring értelmezésében ezek a mechanizmusok azért vannak, hogy folyamatosan tompítsák a fájdalmakat, amiket a rendszer alapműködése okoz. Ugyanis

„az új tőkefelhalmozási stratégia ára a társadalom kettészakadása volt” - írja. A mondat első fele arra a koalícióra utal, amit Orbán a nemzeti és a nemzetközi tőkével kötött, biztosítva a gazdagodásukat, a második pedig arra, hogy mindezt az oktatás, a szociális ellátórendszer vagy épp a magánnyugdíjak rovására lehet fenntartani.

Az egyenlőtlenségekkel vagy a dolgozói szegénység növekedésével járó fájdalmak enyhítéséhez pedig le kellett bontani a demokráciát, érvel Scheiring, hozzátéve, hogy itt nem egyenes következményekről, viszont fontos összefüggésekről van szó.

„Ha nem a felhalmozás lenne a hatalmi kompromisszum lényege, akkor nem lenne szükség a felhalmozás veszteseinek politikai semlegesítésére” - írja. Ezt a semlegesítést szolgálja szerinte a jogállam leépítése, a független nyilvánosság korlátozása, a kiterjedt propaganda, az állandó ellenségkeresés és a neonacionalizmus is. (Valamelyest másképp, de ugyancsak ezt taglalja korábbi cikkünk: „A tévében és a falunapon, hangosan vagy észrevétlen, mindenhol ott a NER”.)

Valamit mondani kéne a munkásoknak

Bár Scheiring bőven tudná kritizálni az ellenzéki pártokat, egyben megértő velük a mostani helyzetben, és túlzásnak tartja az általános „ellenzékfikázó” hangulatot. „Én szerveztem pártot Magyarországon. Annyira, de annyira nehéz olyan embert találni, aki beleállna ebbe, és kockára tenné az egzisztenciáját egy kicsi vagy közepes városban, ahol mindenki ismer mindenkit.”

Az ellenzék nagy hibáját abban látja, hogy még mindig „nem alakult ki új identitást megjelenítő politikai narratíva, kultúra és szimbólumvilág” a Nyugat-EU-demokrácia-emberi jogok vonala helyett, ami a kétezres évek közepe óta nem működik.

Szerinte egy ilyen víziónak akár pont az oktatás is része lehetne, de ennél általánosabb szinten olyan szemléletre gondol, ami például arról szólna, hogy „a mi államunk mindenkinek az otthona”.

Ideális esetben ez persze túlmenne egy-egy jól megválasztott szlogenen, és szerinte viszonylag kevés pénzből ki lehetne találni, le lehetne tesztelni, milyen módon lehet jól átadni azt az üzenetet, hogy „ennek az országnak kisebb egyenlőtlenségekre van szüksége”, és „olyan államot akarunk, ami mindenkinek esélyt ad”.

Scheiring könyvében alaposan bemutatja, hogy a Fidesz hasonló munkát végzett a kétezres években, igaz, demokratikus körülmények közt. Leírása szerint Orbán Viktor hatékonyan épített arra, hogy a 90-es évek társadalmi-gazdasági sokkja után a vidéki gyári munkások egyrészt kiábrándultak az új rendszerből - de nem a demokráciából -, másrészt a nemzetet érezték az egyetlen közösségnek, amivel azonosulni tudtak.

A kutatáshoz Salgótarjánban, Dunaújvárosban, Szerencsen és Ajkán készített interjúkat. Ezek alapján írja, hogy a munkások közül „sokak számára a nemzet jelenti azt a nyelvezetet, amelyen el tudják mondani a rendszerváltás közös traumáját”, és ha többes szám első személyben beszélnek, mindig a nemzetre gondolnak. (Ez a trauma emberéletekben is mérhető. Scheiring másik kutatási témája arról szól, milyen halálozási krízist okozott az átmenet az egykori keleti blokk országaiban. Itthon 52 településen több mint százezer emberről gyűjtött adatokat szerzőtársaival, és kimutatták, hogy ahol kevésbé szűntek meg az állami munkahelyek, ott a nők 13 százalékkal kisebb eséllyel haltak meg 1995 és 2004 közt.)

Ezek a városok és társadalmi rétegek valaha az MSZP bázisai voltak, a kétezres években viszont

a nemzet lett számukra a szolidaritás szinonimája, amit egyértelműen Orbán Viktorhoz kötöttek. Persze nemcsak a szolidaritásé, hanem a kizárásé is: aki nem méltó tagja a nemzetnek, például, mert munkanélküli vagy érdemtelen szegény, annak nem jár szolidaritás sem, írja Scheiring. Ez is mutatja, miért nehéz együttműködést kialakítani különböző munkáscsoportok közt, különösen a lecsúszottak és a lecsúszástól félő emberek közt.

Scheiring szerint az ellenzéknek mindenekelőtt azon kellene dolgoznia, hogy valamilyen módon újra eljusson ezekhez a csoportokhoz. Tavasszal Szerencsen 58, Várpalotán és Salgótarjánban 48 százalékkal nyert a Fidesz. A négy település közül egyedül Dunaújváros maradt ellenzéki, ahol 50 százalékot kapott a jobbikos jelölt.

Címlapkép: Kiss Bence