Orbán Viktor évet értékelt, most újságírói kérdésekre válaszol a Kormányinfón

Hiába regisztráltuk ugyanabban a levélben riporter és fotós kollégánkat, csak előbbit engedték be a sajtótájékoztató helyszínére, mondván, a fotósunkat nem találják a regisztráltak között. Ugyanígy járt még legalább 5-6 tudósító, akit nem engedtek be a Karmelitába. Köztük a kínai állami hírügynökség munkatársa is.