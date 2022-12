Afgán nők tüntettek az egyetemre járást tiltó új rendelet ellen, ötüket letartóztatták

Letartóztattak öt nőt Afganisztán fővárosában, akik részt vettek egy, a nőket az egyetemekről kizáró új rendelet elleni tüntetésen szerdán, írja a BBC. A tiltakozáson három újságírót is őrizetbe vettek, akik a Kabuli Egyetem előtt gyülekeztek.

Egy nappal az új törvény bejelentése után több száz nő próbált bejutni az ország egyetemeire - sikertelenül. Azonnal hatályba lépett ugyanis az intézkedés, amely megtiltja a nőknek Afganisztánban, hogy bármilyen állami- vagy magánegyetemen tanuljanak.

#KabulProtest: "Our crime was education/learning, our crime was seeing/looking - they [Taliban] threw us out of university," chants from these courageous protesters.



The Taliban later dispersed protesters with violence and detentions.#LetHerLearn pic.twitter.com/0NHjFWtAYu