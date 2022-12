BBC: Sokszorosára nőtt a Wagner zsoldoshadsereg létszáma, de már rég nem számít elitnek

A Wagner Csoport katonáinak száma Ukrajnában ezerről nagyjából húszezerre nőtt, de az új katonákat össze se lehet hasonlítani az elit zsoldoshadsereg keménymagját képző katonai hírszerzéstől és különleges erőktől érkező ex-katonákkal. Erről számoltak be az Egyesült Királyság kormányának tisztviselői.

photo_camera A Wagner Center előtt Fotó: OLGA MALTSEVA/AFP

A kegyetlenségéről híres Wagner Csoportról az utóbbi időben a bahmuti pokol, vagy ahogy a csoport vezetőjeként nemrégiben coming outolt Jevgenyij Prigozsin nevezte: a bahmuti húsdaráló kapcsán lehetett hallani. A zsoldoshadsereg létszámnövekedése a brit tisztviselők szerint jelezheti, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nehezebben talál katonákat a háborújába, valószínűleg ezért is kellett megnövelni a zsoldosok létszámát.

Sok jel utal arra is, hogy a zsoldosok jelentős részét börtönökből toborozhatták. A szeptemberi toborzási hullám előtt nem sokkal kikerült egy videó, ahol Prigozsin fekete ruhás rabok előtt masírozva vázolja az ajánlatot: aki hat napot szolgál a Wagnernál, fizetséget kap, és "nem kerül vissza a rácsok mögé". Az ajánlat sötét(ebb) oldala: "Ha megérkeztek Ukrajnába, és úgy döntötök, hogy ez nem nektek való, kivégzünk benneteket". Ez nem üres fenyegetést, novemberben a csoport egy árulással vádolt katonáját pöröllyel végezte ki, és mindezt videóra is vették. Foglyok tömeges toborzására utal az is, hogy becslések szerint novemberre két hónap alatt 23.000-el csökkent az elítéltek száma az orosz börtönökben.

photo_camera Jevgenyij Prigozsin, a Putyin séfjeként is emlegetett bűnöző, a Wagner zsoldoshadsereg főnöke Vlagyimir Putyinnal 2010-ben Szentpéterváron. Fotó: Alekszej Druzsinyin/AFP

A bahmuti húsdarálóhoz visszatérve; láthatjuk, mire jók a frissen toborzott, alulképzett katonák a Wagnernak: leginkább golyófogónak használják őket. A brit hírszerzés információi szerint az újabb zsoldosokat egy-egy konkrét feladat ellátására képezték, a kiadott parancstól semmilyen esetben sem térhetnek el. (BBC)