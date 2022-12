Szijjártó: Újabb orosz fűtőanyag-szállítmány érkezett Magyarországra

Újabb orosz fűtőanyag-szállítmány érkezett ma Magyarországra, közölte Facebook oldalán Szijjártó Péter. „Ezzel Pakson újabb hosszú hónapokra elegendő készlet áll rendelkezésre a biztonságos működéshez”, írja a külügyminiszter.

A külügyminiszter szerint a paksi atomerőmű a hazai áramtermelés felét és a fogyasztás harmadát adja, annak működéséhez pedig jelenleg Oroszországból szerezzük be a nukleáris fűtőanyagot.

Az ötödik Orbán-kormányban a paksi bővítés is Szijjártó Péterhez került, aki a nemzetközi energiaügyekért és az energiabiztonságért is felel. Szijjártó október végén azt üzente, a paksi bővítés valójában egy nemzetközi beruházás, amit így nem is akadályozhatnak az Oroszországgal szembeni szankciók, sem most, sem később. Hogy milyen hatással lehetnek a szankciók Paks II-re, arról Szabó M. István energetikai szakújságíró írt átfogó cikket a 444-re.