Több ezer adag ételt osztanak karácsonykor az egyre több rászorulónak

Idén karácsonykor is több ezer adag meleg étel és élelmiszercsomag kiosztásával zárja országos adventi akciósorozatát a Népligetben Az Ételt az Életért Alapítvány, valamint Csepelen az Ökumenikus Segélyszervezet.

photo_camera Hosszú sorban várakoznak az Étel az Életért Alapítvány egri ételosztásán Fotó: Étel az Életért Alapítvány

A korábbi években hatalmas igény mutatkozott a karácsonyi ételosztásokra, ezeken a rászorulók gyakran tömött sorokban vártak a segítséget jelentő ételre. Idén ráadásul a korábbi évekhez képest többen fordulnak segítségért a segélyszervezetekhez, és a karácsonyi ételosztásokra is több rászoruló mehet el a jelenlegi, kiemelkedően magas inflációval és energiaárakkal terhelt gazdasági helyzetben.

Krisnás Szeretetlakoma

December 24-25-26-án a Népligetben naponta ezer adag meleg ételt és ugyanennyi élelmiszercsomagot oszt ki hagyományos Karácsonyi Szeretetlakomáján a Krisna-tudatú hívők humanitárius szervezete, az Ételt az Életért Alapítvány. Az érkezők reggel kilenctől sorszámozott karszalagokat kapnak, ez garantálja, hogy az illetőnek jut a meleg ételből és az élelmiszercsomagból, amelyek osztása délben kezdődik.

photo_camera Étel az Életért Alapítvány egy kis önkéntese szaloncukrot pakol Fotó: Étel az Életért Alapítvány

Azért is fontos a népligeti Planetárium melletti helyszín, mert közel van a népligeti távolsági buszpályaudvar, így az ételosztás elérhető olyan települések lakóinak is, akik messzebb laknak, és ahol kevesebb a segélyakció, mint Budapesten, mondta Szilaj Péterné, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének szóvivője. Ha elfogynának a karszalagok, abban az esetben úgy osztják el az adagszámot, hogy legalább a meleg ételből jusson mindenkinek.

"Úgy gondoljuk, hogy ahol ketten jóllaknak, ott a harmadik sem marad éhen” - mondta Szilaj.

Szerinte újabb és újabb emberek kapnak lehetőséget azáltal, hogy három napon keresztül tart az akció, így remélik, hogy “mindenki sorra kerül, aki számít ránk”. Ha valakinek már nem jutna karszalag, annak javasolják majd, hogy a következő napon jöjjön korábban, mondta.



Az szinte kiszámíthatatlan, hogy mennyien fognak elmenni az ételosztásra, mert az utóbbi időben egyre többen fordulnak segítségért a szervezethez.

photo_camera Önkéntesek pakolnak az Étel az Életért Alapítvány egri ételosztásán Fotó: Étel az Életért Alapítvány

“Az utóbbi hónapokban olyan emberek kérnek segítséget, akik a válság miatt kerültek nehéz helyzetbe. Ők eddig valószínűleg még nem fordultak szociális szervezetekhez, nincsenek a látókörünkben” - mondta a Krisna-hívők szóvivője.

A népligeti ételosztás mellett az ünnep három napján is 600 adag meleg ételt szállítanak ki hajléktalanellátó intézményekbe, ahogyan ezt az év minden hétköznapján teszik, mondta Szilaj.

Ökumenikus Szeretetünnepség

Az Ökumenikus Segélyszervezet (ÖS) december 18-23. között naponta ezer adag meleg ételt, édességet és gyümölcsöt oszt csepeli fűtött sátrában hajléktalanoknak és rossz szociális helyzetben lévőknek. A szervezet hagyományos fővárosi Szeretetünnepségén délelőtt 11 órától kezdődik az ételosztás, a fűtött sátor a csepeli Kossuth Lajos utca 138-148. alatti lakótömbbel szemben, a Shell benzinkút parkolójában található.

Az ünnep napjain, 24-25-26-án Debrecenben és Gyulán ünnepi menüvel várják a rászorulókat a helyi hajléktalanokat segítő intézményeikben.

"Idén több rászoruló érkezik a csepeli Szeretetvendégségre , és napról napra hosszabb a sor" - mondta Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója. Szerinte sokan érkeznek olyanok is az ételosztásra, például egyedül élő idősek, alacsony jövedelmű családok, akik nem az utcán élnek, de egy tál meleg étel segítséget jelent számukra. Elmondta, hogy 2022-ben összességében is sokkal több segélykérés érkezett be az ÖS-höz, ezek száma az év végére el fogja érni a 80 ezret.

“A Szeretetünnepség tulajdonképpen egy karácsonyi ünnepség, melyen próbálunk karácsonyi élménnyel szolgálni. Egy nagy fűtött, díszített sátorban próbáljuk megörvendeztetni az érkezőket ünnepi zenével, sok sztár önkéntessel, önkéntessel.” - mondta az ÖS kommunikációs igazgatója.

photo_camera Fotó: Étel az Életért Alapítvány

Szerinte fontos kiemelni, hogy a legtöbb humanitárius- és segélyszervezet az év minden napján, sokféle intézmény és program formájában segít a rászorulóknak országszerte, az ünnepek alatt is. Erre hívta fel a figyelmet Gáncs, amikor a karácsonyi ételosztást úgy magyarázta, mint egy karácsonyi ünnepséget az egész éves karitatív tevékenységük mellett.

Segítség a segítőknek

Az egész karitatív munkára jellemző, hogy a költségek jelentősen megnőttek a gazdasági nehézségek miatt, amelyekkel mindenki találkozhat, mondta az ÖS kommunikációs igazgatója.

Jelenleg kifejezetten nehéz nagy mennyiségben beszerezni az élelmiszereket a magas árak és az élelmiszer-ársapkák miatt, amelyek a jótékonysági szervezetekre nem is vonatkoznak. Ezért az ársapkás termékek helyett nagyrészt egyéb, szintén hasznos élelmiszereket és hozzávalókat raktak az élelmiszercsomagokba, mondta Szilaj, a Krisna-hívők szóvivője. Ilyen többek között a rizs, száraztészta, margarin, zöldségkonzerv.

De a rezsi- és üzemanyagárak is nagy plusz terhet jelentenek a karitatív szervezeteknek, például:

Az Ökumenikus Segélyszervezetnek volt olyan intézménye, amelynek hétszeres a rezsiköltsége a korábbiakhoz képest,

az Étel az Életért Alapítvány idén a tervezettnél ötmillió Forinttal többet költött üzemanyagra, ami egész éves ételosztó tevékenységükhöz elengedhetetlen.

A jelenlegi gazdasági nehézségek miatt is nagyon fontos az egész éves adománygyűjtés, ami egyáltalán lehetővé teszi a tevékenységünket, mondta Gáncs, az ÖS kommunikációs igazgatója.

Az Étel az Életért Alapítvány munkáját a karitativ.hu/hogyan-segithetsz weboldalon tudják támogatni.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját a segelyszervezet.hu-n, és az 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet támogatni, egy hívás 250 Forint.