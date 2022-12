Vagyis nincs más, csak az összeomlás

Ha ez a háború van, Oroszország nincs.

Az ukrajnai háború a vesztfáliai béke előtti Európába, a háborús káosz Európájába repít vissza.

Kalapáccsal szétvert fejek a tizenhatodik és a huszonegyedik században.

Futballhuligán-nácizmus a posztheroikus korban.

Simplicissimus, Kurázsi mama, Aiszkhülosz.

Nagy Péter cár háromszáz éve Európa felé fordította Oroszországot, most Putyin elhatározta, hogy visszafordítja Keletre.

A bizánci civilizáció évszázados haláltánca.

Beszélgetés Szilágyi Ákos íróval Oroszországról és Ukrajnáról.

Podcast a cikk legvégén.

„Szilágyi Ákos az orosz kultúra és azon keresztül az orosz társadalom talán legérzékenyebb és legelkötelezettebb hazai… micsodája is? Kutatója? Vannak ugyan (társadalom)tudományos jellegű művei, esszéi is a témában, de a hagyományos kutatói attitűd, a távolságtartás, a tárgy szenvedélymentes vizsgálata aligha jellemző rá. Érzelmi viszonyokon, az irodalmon, a kultúrán, személyes ismeretségeken, barátságokon, vagy éppen ellenérzéseken keresztül kapcsolódik az orosz és ukrán történelem súlyos, sűrű, tragikus anyagához. És foglalkozott vele rengeteg éven át. Három nagy könyvet is írt a kétezres évek első évtizedében, amikor éppen nem nagyon érdekelt itthon senkit, hogy mi is zajlik Oroszországban. Pedig zajlott nagyon sok minden. Csupa olyan dolog, ami nélkül a mai ukrajnai tragédia egyáltalán nem érthető.” (Önidézet, 120. hírlevél)

A három kötet, az Oroszország elrablása (Helikon, 1999), a Borisz Sztár és sztárevicsek (Helikon, 2000) illetve a Túlirányított demokrácia (Kaligram, 2011) (az utóbbi két mű ingyen letölthető) a Szovjetunió összeomlását követő drámai átalakulások egy-egy fázisát elemzi.

Oroszország mai helyzetének megértéséhez leghasznosabb talán a legutolsó, Túlirányított demokrácia című kötet, amely Vlagyimir Putyin hatalomra jutását, illetve rendszerének megerősödését, részben akkori (2010-ben fejezte be a kéziratot a szerző) útkeresését taglalja. A legnyugtalanítóbb felfedezés a könyvet olvasva, hogy Szilágyi már akkor, 2010-ben pontosan látta, mi következik Magyarországon.

A két és negyed órás, századok, országok, kultúrák között kavargó, olykor az orosz és az ukrán (kelet-európai, sőt magyar) történelem, kultúra, társadalomlélektan mélyebb rétegeibe is le-lejutó monológot nem próbálom álkérdésekkel interjúvá formálni. Nem is élne úgy a szöveg, hamis lenne. Inkább kiragadok itt egy-egy részletet, a megfelelő időkódokat mellékelve. A cikk alatt pedig a podcastlink: előfizetőink meghallgathatják az egészet, 135 percet, szerintem érdemes. Az alábbi mondatok tehát mind Szilágyi Ákos gondolatai, néhol szó szerint idézetként (idézőjelek közt), néhol némileg sűrítve, összefoglalva.

photo_camera Szilágyi Ákos a 444 stúdiójában. Fotó: Botos Tamás/444

Tehát körülbelül onnan indulunk, ahonnét Szilágyi Ákos a háború kitörése után, a HVG-ben közölt írása (Finis Russia): ha ez a háború van, Oroszország nincs.

2–25. perc: Szuverenitás, erőszakmonopólium, vesztfáliai béke, háborús káosz

2010 óta új rendszerben élünk, mi, magyarok is. (Ajánlott irodalom: Szilágyi Ákos: A kékek és a zöldek.)

„Ez a bizonyos túlirányított demokrácia tulajdonképpen eufémizmus. Nem én találtam ki. Az overmanaged democracy már fogalom volt akkoriban, a Putyin-féle illiberális demokráciát vagy ahogy ők nevezték, szuverén demokráciát hívták így.”



A szuverenitás kulcsfogalma vagy ha úgy tetszik fedőfogalma lett Orbán rendszerének is. A fogalom maga tizenhatodik századi, Jean Bodin francia jogfilozófus találta ki. Sokan úgy értelmezik, hogy ezzel a modern államot találta föl, de inkább csak fogalmi keretet adott annak, hogy értelmezhető legyen az az új típusú európai államiság, ami az 1648-as vesztfáliai békével jött létre.



Az orbáni és a putyini szuverenitás valójában semmi mást nem jelent, csak a vezetői hatalom korlátlanságát. Hogy azt tehetnek, amit akarnak.



Mi az értelme a szuverenitásnak a mai világban? A transznacionális vállalatok, a globális gazdaság mai rendszere, az informatika, a távközlés, a klímakatasztrófa – ezek fogalmi szinten értelmezhetetlenek a klasszikus szuverén kereteken belül. Szilágyi Ákos erről a témáról, a szuverenitás kérdéséről hatszáz oldalas esszékötetet publikált 2012-ben, A szuverenitás fantomja címmel.

Oroszország ukrajnai háborúja éppen a vesztfáliai béke előtti Európába, a folyamatos kisebb-nagyobb háborúk, a káosz Európájába röpít vissza benünket. „Nem államok, hanem kis városállamok, ilyen-olyan szövetségek, hadurak, Csák Máték vívtak háborúkat. Finoman szólva, tojva a pápára, tojva a császárra. Egymás között megegyeztek ötpercenként, közben folyt a kereskedelem, jöttek–mentek, azaz nem zárultak le a határok, mint az első vagy a második világháborúban.”

Most sem nemzetállamok állnak hadban egymással, nincs hadüzenet, nem kötik a feleket a nemzetek közötti hadviselésre hozott a szabályok. Viszont – szankciók ide vagy oda – megy a kereskedelem. Az első vagy a második világháborúban elképzelhetetlen lett volna az, ami most történik: hogy az egyik hadban álló fél stratégiailag is fontos nyersanyagot, kőolajat, földgázt adjon el a szemben álló félnek. (Viszonylag friss hír: Szlovákia, illetve a Mol szlovákiai finomítója legálisan exportálhat orosz nyersolajból készített üzemanyagot Ukrajnába.)

Megjelennek itt is a féllegális, legális, félig állami, félig privát katonai szervezetek, milíciák, amik nem a reguláris haderő részeként működnek. A legismertebb az orosz Wagner csoport, de nagyon hasonló képződmény az ukrán Azov Ezred is.

26–36. perc: Kalapácsos gyilkosok a 16., a 20. és a 21. században, futballhuligán-nácizmus

photo_camera Dmitry Utkin, azaz Wagner, azaz Kilences, a Wagner csoport állítólagos alapítója.

Sokan leírták már: posztheroikus korban élünk. Amikor már nincsenek olyan eszmék, amikért boldogan feláldozzák az életüket az emberek. Ennek ellenére vannak még csoportok a társadalmakban, jellemzően férfiak, agresszívek, harciasak, akik úgy gondolják, hogy jobb meghalni, mint térden állva élni. Ezek ugyanúgy megtalálhatók Oroszországban, ahogy Ukrajnában is. Putyin hazugsága, hogy „nácitlanítani” akarják Ukrajnát, teljesen röhejes.