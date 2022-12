Az afganisztáni tálib kormány felsőoktatási minisztere megvédte a nők egyetemekről való kitiltásáról szóló döntését

Neda Mohammad Nadeem azt mondta, azért kellett kitiltani a nőket az egyetemekről, hogy megakadályozzák a nemek keveredését. „Mondtuk nekik, hogy viseljenek megfelelő hidzsábot, de nem tették, és olyan ruhát viseltek, mintha esküvői szertartásra mennének.”

Emellett arról is beszélt, hogy „a lányok mezőgazdasági és mérnöki tanulmányokat folytattak, ami nem felel meg az afgán kultúrának. A lányoknak tanulniuk kell, de nem olyan területeken, amelyek ellentétesek az iszlámmal és az afgán becsülettel.”

A tálib kormány a héten jelentette be, hogy részben azért tiltották ki a nőket az egyetemekről, mert a női hallgatók nem tartották be az iszlám öltözködési szabályokat. A döntés Afganisztánban országszerte tüntetéseket váltott ki. A Kabuli Egyetem előtt csütörtökön nők tucatjai gyűltek össze, hogy tiltakozzanak. A Guardian cikke szerint az Associated Press egyik videóján az egyik tiltakozó nő azt mondta, a tálib biztonsági erők erőszakkal oszlatták fel a tüntetést. „Megverték és megkorbácsolták a lányokat. Katonanőket is hoztak magukkal, akik korbácsolták a lányokat. Elfutottunk, de néhány lányt letartóztattak. Nem tudom, mi fog történni.”

Antony Blinken amerikai államtitkár szerint a tálibok azzal, hogy nem engedik a nőket egyetemre járni, az afganisztáni nőket „egy sötét, lehetőségek nélküli jövőre” ítélik. Blinken felszólította a tálibokat, hogy vonják vissza a tilalmat. Azt mondta, ha nem vonják vissza, „annak költségei lesznek”.

A tálibok tavalyi hatalomátvétele után nemek szerint különítették el az oktatási intézményeket Afganisztánban, a legtöbb iskolából, köztük a középiskolákból is kizárták a nőket. Jelentősen korlátozták azt is, hogy milyen területeken tanulhatnak: női hallgatókat csak nők vagy idősek taníthattak, és szigorúan megtiltották a részvételüket az állatorvos-tudomány, a mérnöki tudományok, a közgazdaságtan, a mezőgazdaság és az újságírás területén.

Ígérükkel ellentétben a tálibok rendszerszintű erőszakot alkalmaznak a nőkkel szemben, és súlyosan korlátozzák a jogaikat az országban.