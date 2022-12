Bloomberg: Egy nap alatt 37 millióan kapták el a covidot a kínai hatóságok szerint

photo_camera Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A kínai kormány legfőbb egészségügyi hatóságának becslése szerint a héten egyetlen nap alatt közel 37 millió ember fertőződhetett meg koronavírussal, ami messze a legnagyobb szám a világon és az elmúlt három évben - jelenti a Bloomberg.

A Nemzeti Egészségügyi Bizottság szerdán tartott belső ülésének jegyzőkönyve szerint, amelyet a megbeszéléseken részt vevő személyek megerősítettek, akár 248 millió ember, vagyis a lakosság közel 18 százaléka is megfertőződhetett a vírussal december első 20 napjában - írja a Bloomberg. Ha ez pontos adat, úgy ez a fertőzési arány eltörpül a korábbi, 2022 januárjában felállított napi 4 milliós rekord mellett - mármint ez utóbbi a világ (!) összes covidos fertőzését jelentette.

Az egészen brutális és hosszan tartó kínai lezárások miatt rég nem látott tiltakozási hullám söpört végig a szigorúan szabályozott kommunista diktatúrán novemberben. Ennek hatására az ország vezetése sokat lazított a korlátozásokon, ami viszont a rendkívül fertőző omikron-variánsok korlátlan terjedéséhez vezetett az alacsony természetes immunitással rendelkező lakosság körében. A kínai hatóságok becslései szerint Szecsuán tartomány és a főváros, Peking lakosainak több mint fele fertőződött meg.

A Bloomberg által megszerzett adatok megdöbbentők, és nehéz is elképzelni, hogyan jöhettek ki ezek a számok. A hírügynökség is próbált megerősítést és magyarázatot kérni, de a kínai hatóságok nem reagáltak. A WHO főigazgatója két napja beszélt arról, hogy nagyon aggasztók a hírek, de még az Egészségügyi Világszervezet sem tudja pontosan, mennyire súlyos a helyzet Kínában, mert a hatóságok nem közölnek adatokat velük sem.

Michael Ryan, az ENSZ egészségügyi szervezetének veszélyhelyzeti igazgatója szerint nemcsak azért kezdett rohamosan emelkedni az esetszám Kínában, mert feloldották a szigorú intézkedéseket, hanem azért is, mert más országokhoz képest Kínában alacsonyabb a 60 év feletti lakosság átoltottsága, ráadásul a kínai vakcina hatásossága mintegy 50 százalék körül van.