Többen meghaltak és megsérültek a rekordhavazás miatt Japánban

Nyolcan meghaltak, legalább 45 ember megsérült Japánban a sűrű havazás miatt, ami súlyos közlekedési nehézségeket is okozott.

photo_camera Fotó: MASAKI FURUMAYA/The Yomiuri Shimbun via AFP

Japánban napok óta havazik, különösen a Japán-tenger térségében fekvő szigeteken és az északi Hokkaidón esett rekordmennyiségű hó. Sűrű havazások voltak olyan területeken is, ahol ez ritka, például a csendes-óceáni oldalon fekvő kisebb főszigeten, Sikokun.

Kagosima és Kumamoto prefektúrákban sem szokott nagyon havazni, de még ott is közlekedési nehézségek alakultak ki a hóhelyzet miatt, több tucat kamion és autó rekedt az utakon, kilométeres gépkocsisorok alakultak ki az autópályákon. A légi közlekedés is akadozott, több mint száz járatot töröltek. A hatóságok a következő napokra is tartós, erős havazásra figyelmeztetnek. (MTI)