A Sun szánja-bánja, hogy teret adott Jeremy Clarkson Meghan-ellenes őrjöngésének

Szerkesztőségi közleményben kért bocsánatot a brit Sun Jeremy Clarkson Meghan Markle-t, Harry herceg nejét gyalázó írásának megjelentetéséért. Clarkson az időközben a Sun oldaláról eltávolított filippikájában arról vallott, hogy zsigeri alapon gyűlöli az amerikai exszínésznőt, és megosztotta álomképét arról, hogy az utcán meztelenül vonuló hercegnőt a tömeg szarral dobálja.

Clarkson cikkére húszezernél is több panasz érkezett a brit médiafelügyelethez, amivel ez lett a brit médiatörténelem legtöbbször bepanaszolt írása. A felháborodás hatására még Jeremy Clarkson is visszavonulót fújt. Bár bocsánatot nem kért, azt megígérte, hogy a jövőben óvatosabban fogalmaz majd. Most a Sun oldalán a cikke helyén ez a bocsánatot nem kérő tweetje olvasható csak.

Clarksontól a cikke miatt még lánya, Emily is elhatárolódott. "Nagyon világossá szeretném tenni, hogy mindennel szemben állok, amit apám Meghan Markle-ről írt". Az ügy a legmagasabb politika szintjére is eljutott, a konzervatív Carolina Nokes levélben tiltakozott a Sun főszerkesztőjénél, "határozott lépéseket" követelve annak érdekében, hogy ilyen újságcikk soha többé ne jelenhessen meg. Levelét hatvan képviselőtársa írta alá. (Via BBC)