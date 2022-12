10 embert temetett maga alá egy lavina Ausztriában, eddig csak egyiküket sikerült élve kimenteni a hó alól

Tíz embert temetett maga alá lavina vasárnap az ausztriai Lech Zürs alpesi síterületen, eddig csak egyiküket sikerült élve, de sérülten kimenteni a hótömeg alól – közölte a helyi rendőrség. A lavina 15 óra körül zúdult le a 2720 méter magas Trittkopf hegycsúcs térségében.

photo_camera Lavinaveszélyre figyelmeztető tábla Ausztriában. Fotó: BARBARA GINDL/APA-PictureDesk

„Mindent megteszünk a télisportolók előkerítésért” – közölte Lech önkormányzata. Most is kutató-mentő művelet folyik helikopterekkel és keresőkutyákkal. Állítólag száznál is többen vesznek részt a mentésben. Az éjszakai keresés folytatásához a hatóságok fényszórókat igényeltek. (MTI)