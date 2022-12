109 évvel ezelőtt két magyar férfi megmondta, mitől szép egy nő

„Láthatunk-e igazán szép nőt mindennapi életünkben? – kérdezhetjük magunktól, midőn a női szépség megítéléséről akarunk szólani. Hamarosan »nem«-mel felelhetünk erre a kérdésre.” A fenti idézet a Pesti Napló 1913-as, A női szépség a festőművészetben című, karácsonyi különkiadásában olvasható, azon belül is A női szépség törvénye című fejezetben. Először tizenévesen került a kezembe a szüleim házában, ott porosodott egy rakás más, rákóczis meg petőfis Pesti Napló-album alatt, és már akkor is mély nyomot hagyott bennem az a rész, amely hosszasan és részeletesen sorolja, mitől lesz szép egy nő. Például hogy a nagylábujjánál hosszabb a mellette lévő lábujja.

photo_camera Fotó: Mészáros Juli

Természetesen nem hosszabb a nagylábujjam melletti lábujj, de a többi, a könyvben sok esetben homályosan megfogalmazott kritériumnak sem feltétlenül felelek meg. Amikor tizenéves voltam, még nem volt Facebook meg Instagram, voltak viszont divatmagazinok, reklámok, plakátok, popsztárok és szupermodellek, vagyis a közösségi média rásegítése nélkül is bőven szarul tudta magát érezni egy tinédzser vagy egy huszonéves fiatal, amiért nem épp úgy néz ki, „ahogy kell”. Nyilván nem gondoltam és gondolom azt, hogy „régen minden jobb volt”, főleg nem az 1900-as évek elején, de pokoli élmény látni, hogy még egy javarészt „művészeti elemzésekkel” teli kiadványban is az volt a lényeg, hogy egy nő külsejének milyen kritériumoknak „kell” megfelelnie, az pedig külön a csúcsok csúcsa, hogy mindezt egy karácsonyi különkiadásban tolta az ember arcába egy férfi.

Magasabb vagy 170 centinél? Nem elég kemény a melled? Szélesebb az orrod a kelleténél? Vastagabb a bokád? Hát akkor bocs, de nem vagy szép. Boldog karácsonyt! A kiadványt Dr. Kacziány Géza írta és állította össze, a bevezető szerint egy „nagynevű, öreg szobrász-tanár” által elmondottak alapján, aki „tanulságos előadást” tartott „a női szépségről a művészet szempontjából”, miután leszólta egy mások által csodált, „elegáns” és „világhírű idegen táncosnő” külsejét, mondván, hogy csak a kiegészítők miatt szép.

„...az egész társaság megegyezett abban, hogy a nő valóságos, kifogástalan szépség. Csak egy öreg szobrász rázta a fejét kicsinylőleg, saját társasága előtt, mely a főváros több előkelő hölgyéből és gavallérjából állott” – így kezdődik a sztorija annak, hogy mégis minek köszönhetően írta meg Kacziány ezt a könyvet. (Kacziány, aki a könyv megjelenésekor 57 éves volt, a Wikipedia szerint „bölcseleti doktor, középiskolai tanár, író, műfordító, független párti politikus, publicista, magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztériumi miniszteri tanácsosa” volt.)

photo_camera Fotó: Mészáros Juli/444

Kacziány szerint a szobrász a következőket mondta a nőről: „Ismerem e nőnek Falguière szobrász által készített meztelen szobrát, áttanulmányoztam azt az abszolut szép szempontjából s mondhatom Önöknek, oly sok szépséghibát találtam benne, mint kevés női testen általában. Ha e nő lerakná magáról a szabóművészet által ráépített szépségpótlékokat, ha megfosztaná magát az ékszerész által adott ragyogástól, ha az ügyes fodrász műveletét nem venné igénybe, alig maradna meg rajta – eredetileg valamikor szépséges formákkal birt mivoltán – valami olyan, amiért Önök az Eris almáját most habozás nélkül neki itélnék. Meglátnák akkor, mennyire elferdíté derekát a karcsúságra vágyás miatt a fűző, mily hibás fejlődésű a mell, mily ferde lett az apró cipők erőszaka miatt a térd állása, mily hátrányosan befolyásolta a láb fejlődését az orsópergés a lábujjhegyen, hogy egyéb hibákról ne is szóljak.” Egy ponton még akár értékelni is lehetne a „nagynevű, öreg szobrász-tanár” meglátásait, aki mintha azt akarná mondani, hogy a természetes szépség szebb a „műnél”, valójában azonban rég olvastam ekkora alázást és bodyshaminget, pedig 2022-ben vagyunk, túl több évtizednyi poklon a heroin chictől a Kardashianok által diktált testképen és divaton át, vissza a heroin chic-ig.

Szóval mégegyszer: „hibás fejlődésű mell” – mondta a „nagynevű, öreg szobrász-tanár”, aki 1913-ban természetesen nem lett a cancel culture áldozata, mert miután kifejtette nézeteit, „megvigasztalván a hölgyeket, hogy még a görög szobrokban is vannak hibák s hogy az egyes apró fogyatékosságok egy nő szépségéből nem vonnak le”, Kacziány szerint „az urak körében az az eszme merült föl, hogy a nagynevű szobrász-tanár tartana ennek kis, válogatott társaságnak néhány szabad előadást a női szépségről a művészet szempontjából, a társaság egyik tagjának, B. grófnőnek szalonjában, esténként thea mellett”.

Na, ezt az előadás-sorozatot dolgozta bele Kacziány ebbe a különkiadásba, de akkor jöjjön a lényeg, vagyis hogy hogyan kell kinéznie egy nőnek.

„Mit láthat a mai halandó a női bájak azon összességéből, melyeket elsorolok, hogy legyen az olvasónak fogalma arról, mi minden alkotja az igazán szép nőt s akkor vallja be, hogy a mai égalji viszonyok és divat mellett a lehető legkevesebbet látja azokból s így azt megítélni, hogy ez vagy amaz a nő igazán szép-e, tiszta szédelgés” – fokozza a hangulatot Kacziány, majd azzal folytatja: „A szépnek született, vagy széppé fejlett nő egyes tagjai és testszerkezete a következő idomokat kell hogy mutassák:

Gyöngéd, finom csontszerkezet, vékony, hosszú csontok,

gömbölyű formák,

155-től legfeljebb 170 cm-ig terjedhető magasság,

ennek megfelelő, 60-80 kg, testsúly,

35-40 cm vállszélesség, 19-24 cm derék, 31-36 cm csípőméret

egyenes gerincoszlop,

homorúan hajlott hát,

gömbölyű vállak és elfedett lapockák,

egyenletesen domboruló mellkas,

egyenes, vékony kulcscsontok,

magasanálló, kemény gömbölyű mellek,

karcsú de el nem szorított derék, melyen fűzőnyomok nincsenek,

gömbölyű kis gyomor és has,

széles medence,

gömbölyű, keményen álló ülőgumók,

tojásdad-alakú arc a gömbölyded fejen,

hosszú gazdag haj,

nagy szemgödrök, nagy de nem kiülő szemek,

magas keskeny szemöldök

egyenes, vékony orr,

ugyanolyan hosszúságű, csigás-hajlású fülek,

íves kis száj, egyenes, egyenletesen sűrű fogakkal,

az arc egyenletes gömbölyűsége,

keskeny, rövid állkapocs, gömbölyű áll,

lágy átmenet az arcból a nyakba,

hosszú, gömbölyű nyak,

lágy, tiszta, sima bőr,

teljes szőrtelenség, kivéve a hónaljat és a szemérmet,

egyenletes izomfejlődés,

egyenes felső végtagok,

vékony csukló,

keskeny kéz, hosszú ujjakkal, melyek közül a negyediknek a másodiknál hosszabbnak kell lennie s mindegyik elvékonyul,

a gerinc végződésnél kétoldalt kis gödröcskék,

gömbölyű, vastag felsőcombok,

alacsony, tompa ágyékív,

gömbölyű térdek,

kerek lábikrék,

finom boka,

száraz lábak, keskeny nagyujjal, melynél a második ujj hosszabb, az ötödik pedig tetemesen rövidebb,

magas boltozata a talpnak,

kézen és lábon hosszú, mandulaalakú keskeny körmök,

egyenes, hosszú alsó lábszár,

kis, keskeny, kerek sarok.”

Itt már valószínűleg Kacziány is érezte, hogy sok lesz ez, úgyhogy miután leírta, hogy „íme a női szépség részleteiben, a formákat tekintve”, gyorsan hozzátette: „Persze e kivánalmakhoz lehetne még sok más kiegészítőt csatolni, de ezek egyike sem áll a másikkal ellentétben s az igazán szép nőnél sem található mind föl.”

Aztán még tovább finomította, de váratlanul gyorsan rúgott is belénk egyet, amikor azt írta: „E tulajdonságok fele is elég lenne a szépség oly fokának elérésre, mely bármely hölgyünket túlboldoggá tenne s mellyel a leghíresebb szépségű királynők sem dicsekedhettek. Viszont igen sok szépséget leront egy kis szépséghiba, pl. ha a szép fogak fölött mosolygás közben nagyon kilátszik a foghús, vagy ha a szemek állandóan nedvesek vagy épen olyanok, mint a bibliai Leáé, Jákob pátriárcha idősebb feleségéé.” Ezután merengett egy sort a hajszínről, szemszínről és az arcszínről, amit inkább nem is idézek, viszont utóbbiból gyorsan áttért az „arckifejezésre”, vagyis „a szép arc mögött sejthető szellemre”: „Némely szépnek mondható nőnek arcáról egyszerre leolvasható a korlátoltság, mely az arcot igen unalmassá teszi a szemlélő számára. Viszont a kevésné klasszikus szépségű arcot is beragyogja a szellem fénye és megdicsőíti, megszépíti”.

Vagyis ha jól értem, nem elég hibátlanul szépnek lennünk, de nem árt némi ész is. Azt azonban már nem fejti ki sem Kacziány, sem a „nagynevű, öreg szobrász-tanár”, hogy mégis mennyire kell eszesnek, tanultnak, okosnak, intelligensnek lennie egy nőnek. Pedig gondolom erre is létezik, vagy legalábbis létezett szabály, mert a megfelelő irányba terelés nélkül csak elveszett lelkek lehetünk. Mondjuk ez talán mindegy is, mert úgysem vagyunk elég szépek.

(Címlapkép: Edouard Manet „Nana” című, Henriette Hauser színésznőről készült festményének részlete 1877-ből)