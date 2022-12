Brutális futás az Antarktiszon 70 kilométer/órás szélben, viharban, hófúvásban

Rendkívül különleges futóversenyt nyert meg novemberben Lubics Szilvia. A magyar ultrafutó hat nap alatt 197,3 kilométert teljesített az Antarktiszon, és első lett a női indulók között. A nagykanizsai fogorvos-futónőt a verseny extrém körülményeiről, a mentális kihívásokról és egy pingvintámadásról is kérdeztük.

Mi is volt ez a verseny pontosan, kik szervezték, hogyan lehetett rá nevezni?

A Racing the Planet rendezte a versenyt. Azok indulhattak, akik már legalább két 250 kilométeres sivatagi ultrát teljesítettek. Az időjárási körülmények viszont jelentősen befolyásolják a megtehető távolságot, ezért nem távra, hanem időre futottunk. Az lett a győztes, aki hat nap alatt a legtöbb kilométert tudta megtenni az Antarktiszon.

Szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy milyen ételeket lehet bevinni az Antarktiszra. Hogyan oldotta meg a futás közbeni frissítést?

photo_camera Nem elég, hogy mély volt a hó, végig esett is Fotó: Lubics Szilvia Facebook-oldala

Tudni kell, hogy az ultraversenyek egyik legnagyobb nehézsége eleve a frissítés. Futás közben fontos, hogy elegendő szénhidrátot, aminosavat, sót tudjon bevinni az ember. Ezen a versenyen nehezített helyzetben voltunk, mert szilárd tápanyagot egyáltalán nem szabadott kivinni az Antarktiszra, nehogy szemét kerüljön a szigetre. Emellett az italpor is tiltott volt, pedig általában abból szoktuk bekeverni ezeket a frissítőket. Még zselét is csak csomagolóanyag nélkül volt szabad bevinni. A frissítést ráadásul tovább bonyolította, hogy a wc-zés rendkívül körülményes volt. Emiatt kénytelen voltam egy túlkoncentrált oldatot elfogyasztva alulhidratáltan futni, akár 7 órán keresztül is. A gyomromat aztán mindig a pihenők alatt tettem helyre.

Az etapok időtartama napról napra változott az időjárás miatt. Mennyire volt megbecsülhető előre, hogy éppen mennyit kell majd futniuk?

A verseny legnagyobb nehézsége a kiszámíthatatlanság volt. Nem tudhattuk, hogy futhatunk-e az adott napon, és ha igen, mikor és mennyit. Ugyan mindig volt előző este egy megbeszélés, hogy mit szeretnének a szervezők, de ez a terv 90 százalékban borult másnap. Egy olyan nap sem volt, amikor úgy történtek volna a dolgok, ahogy el lettek tervezve. Volt, hogy már beöltözve vártuk, hogy kivigyen minket a csónak a szigetre, amikor mondták, hogy mégsem indulhatunk, menjünk vissza a kabinba. Aztán napközben jobb lett az idő, és két órakor szóltak, hogy gyorsan öltözzön be mindenki, mert megyünk futni. Erősnek kellett maradnunk fejben, hogy bírjuk a körülmények állandó változását.

Hogyan tudta mentálisan kezelni ezt a bizonytalanságot?

Úgy álltam a dolgokhoz, hogy mindig azt fogom csinálni, amit éppen mondanak, és semmin sem húzom fel magamat. Az idegeskedés ugyanis csak elvitte volna az energiámat. Ehhez a hozzáálláshoz végig sikerült tartanom magamat. Itthonról nehéz elképzelni, de ott nagyon hamar beláttuk, hogy a sok kellemetlenség alapvetően a mi érdekeinket szolgálja. Ugyanis akkor nem engednek futni, ha életveszélyben vagyunk. Ezt nagyon gyorsan felismeri az ember, túlélő üzemmódba vált, és elfogadja a helyzetet.

A hajó, amin aludtak éjszakánként, a nyílt tengeren volt. Mennyit tudott pihenni egy-egy nap előtt?

Nyilván nem tud olyan mélyen pihenni az ember ott, mint itthon, mert mozog a hajó, és a tárgyak is potyognak le a szekrényről. Ugyanakkor ahogy teltek a napok, napközben már be tudtam iktatni negyedórás alvásokat. Ezekkel a pici pihenőkkel próbáltam pótolni az éjszakai alváshiányt. Nekem ez a módszer a hétköznapokban működni szokott. Ha húsz percet alszom, azzal három órát nyerek pluszban.

A tengeribetegséget tapaszokkal kezelte. Mennyire működött a módszer?

Abszolút. Azon kívül, hogy napokon át szédültem, más problémám nem volt. A gyomrommal nem volt gond, nem is hánytam. A tapaszt amúgy végül mindenki elkezdte használni, azok is, akik az elején még gyógyszerekkel próbálkoztak.

Kik voltak a riválisai, mennyire ismerte őket?

A verseny előtt kaptunk egy rövid bemutatót a társakról: ki mivel foglalkozik, hol él. Negyvenhárman indultunk, tizennyolcan voltunk nők. A kvalifikációs szabályok miatt tapasztalatlan futók nem voltak. Nekem csak a minimum, a két sivatag volt meg, de volt olyan riválisom is, aki hattal érkezett. Velük sokáig nem igazán foglalkoztam. A versenyek elején mindig magamra koncentrálok, amíg be nem lövöm a pozíciómat. Aztán később eljön az a pont is, ahol már taktikázni, versenyezni is kell.

Egy ilyen extrém körülményekkel járó versenynél mennyiben számít a fizikum, és hány százalékban a mentális erő?

Nagyon fontos a fizikai felkészültség, anélkül nem mennek a dolgok. A japán, a dél-afrikai és a kanadai lánnyal négyen voltunk hasonló fizikai állapotban. Köztünk így már az döntött, hogy fejben ki milyen erős volt.

Amikor futott a hóviharban, min gondolkozott?

Nem sok mindenen. Az ember ilyenkor felvesz egy „éljük túl, és csak csináljuk” gondolkodást. Amikor viszont az etapok elején az adott pályával ismerkedtünk, volt rendesen szentségelés. Olyankor nem volt vidám senki sem, én is hajlamos voltam a körülményeket szidni. Ez azonban nem sokáig tartott, mert átfordítottam a dolgot, és arra gondoltam, hogy azt csinálom, amit szeretek, hiszen egy fantasztikus helyen futhatok. Csak le kellett hajtanom a fejemet, és tennem a dolgomat. A következő lépésre figyeltem mindig, mert nem volt mindegy, beleesek-e egy gödörbe, vagy beszakad-e alattam a hó. Amint lement a futam, és visszaértünk a hajóra, már volt időm az elmélkedésre is.

Mivel nem távot, hanem időt kellett futniuk, a taktika meghatározása komplikáltabb feladat lehetett. Ön milyen stratégiát választott?

Azt láttam, hogy minél hosszabb volt az adott etap, annál jobban nőtt az előnyöm. A riválisaim nem bírták olyan sokáig tartani az iramot, mint én. Viszont ennek ellenére sem tartalékoltam, mert minél több előnyt kellett szereznem minden nap. Ismerem magamat, ezért tudtam, mi az a pulzus, amivel még kibírom a napi maximum 8 óra futást. Egy ilyen tempót lőttem be, és azt követtem a rajttól kezdve.

Mennyire állt ellen az időjárási körülményeknek a felszerelése, különösen a cipője?

Vízálló terepfutócipőben futottam. Ez ugyanakkor nem jelentette azt, hogy ne állt volna benne a víz. A kamásli ellenére is befolyt a hó. Viszont két réteg zokni volt rajtam, a második vízálló volt. Ez a megoldás szuperül működött, mert hiába lett a cipőm csuromvíz, a lábfejem nem ázott fel, így nulla vízhólyagom lett, ami egy ilyen versenyen elég ritka. Azt kellett még kitapasztalnom, hogy hány réteg ruhával menjek ki futni. Mivel az Antarktiszra csak versenyezni vittek minket, fogalmunk nem volt, milyen időjárásra számíthatunk. Az első nap volt a tanulóetapom, akkor egy réteggel több kabáttal mentem, de azt le is vettem az első kör után. Amíg mozgott az ember, nem volt gond a hideggel. Viszont ahogy befejeztük a futást, egyből fel kellett vennünk a vastag kabátot.

Hány fok volt az Antarktiszon?

Nem volt hideg, mínusz három-öt fok körül volt a hőmérséklet. Emellé viszont néha 70 kilométer/órás szél társult, hófúvásokkal, ami nagyon brutális volt. Itthon korábban simán futottam mínusz 15 fokban is, de ez teljesen más volt. Azt éreztem, hogy a teljes testemen átmegy a hideg a szél miatt.

Egy pingvinnel is összeakadt futás közben. Ez hogyan történt pontosan?

Több száz pingvinnel találkoztam, de csak eggyel kerültem közelebbi kapcsolatba. Tömve volt a sziget pingvinekkel, ezért volt szabály arra is, hogy hogyan kell őket elkerülnünk: ötméteres körben. Akkor is, ha emiatt el kellett hagynunk a pályánkat. Viszont az a pingvin, amelyikkel találkoztam, nem hagyta magát kikerülni, ő jött oda hozzám. Sikerült is elesnem. A csőrével kicsit megverte a combomat, de a ruhám szerencsére nem lyukadt ki.

Nem sokkal az Antartktisz előtt még egy utahi sivatagi versenyen, a Moab 240-en futott. A két verseny közül melyiket tartja nehezebbnek?

Utahban 400 kilométeres nonstop versenyen voltam, nehéz a kettőt összehasonlítani. De a körülmények alapján azt mondanám, hogy az Antarktisz volt az eddigi legnehezebb versenyem.

Hogyan tud Magyarországon ilyen extrém körülményekkel járó versenyekre felkészülni?

Mindig próbálok az adott verseny körülményeire készülni, az Antarktisznál azonban erre kivételesen nem volt időm. Fizikálisan rendben voltam, mivel a Moab 240-re alaposan felkészültem. Rizikós volt ugyanakkor, hogy mennyire leszek leharcolva a utahi verseny után. Gyorsan regenerálódtam, két héttel a hazaérkezés után már maratont futottam, és rendesen tudtam edzeni is. Az Antarktisz elsősorban a felszerelés beszerzése miatt volt speciális, azt azonban már év elején elkezdtem. Onnantól már csak fejben kellett rendben lennem.

Mentálisan hogyan készül a versenyekre?

Van egy alap mentális erőm, amit az eddigi nagyjából 100 ultraversenyemen építettem fel. Emellett sport mentáltréner végzettségem is van, mindig is érdekelt ez a terület. Maga a felkészülés nálam mindig együtt jár azzal, hogy rengetegszer végignézem a pályát, beszámolókat olvasok, videókat nézek, átgondolom előre a taktikát. Nagyon tervezős típus vagyok. Az viszont jó volt, hogy az Antarktiszt nem lehetett tervezni. A Moab 240-re fél évig készültem intenzíven, így nem lett volna energiám ugyanezt megtenni az Antarktisszal is. Szerencsére nem is kellett, mert semmit sem lehetett tudni a körülményekről. Így elég volt a problémakezelő képességemet használnom a helyszínen.

Mire tanította meg ez a mostani verseny?

Az itthoni telet már máshogyan látom, sosem lesz olyan rossz nekem, mint korábban volt. Alapból nagyon fázós vagyok, ezért a tél mindig kihívás volt számomra. Most rájöttem, hogy ami itt van, az semmi.

Milyen céljai vannak a következő évre?

Sosem vagyok cél nélkül. Hasonló lesz a következő évem, mint az idei volt. Lesz egy 200 mérföld feletti nonstop versenyem, és egy többnapos sivatagit is tervezek.