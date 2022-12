Oroszország újraindítaná a gázszállítást a Jamal-Európa vezetéken

Alekszandr Novak energetikáért is felelős orosz miniszterelnök-helyettes a TASZSZ orosz hírügynökségnek beszélt arról, hogy mivel Európában továbbra is gázhiány van, ezért Oroszország készen áll arra, hogy a Jamal-Európa gázvezetéken újraindítsa a szállítást Európa felé. Oroszország ezen kívül tárgyalásokat folytat a Törökországon keresztül történő szállítások növeléséről. Jelenleg Oroszország a teljes kapacitással üzemelő Török Áramlaton keresztül szállít vezetékes gázt Európába, az ukrán útvonalon napi 42 millió köbmétert exportál.

A Jamal-Európa gázvezeték általában nyugat felé áramlik, de 2021 decembere óta többnyire fordított irányban halad, mivel Lengyelország nem vesz már orosz gázt, és inkább a Németországban tárolt gázt vette igénybe. A lengyelek májusban fel is mondták az Oroszországgal kötött megállapodást, mivel nem voltak hajlandók rubelben fizetni. Válaszol a Gazprom is leállította a szállítást, és közölte, hogy többé nem exportálhat gázt Lengyelországon keresztül, miután az orosz vezetés szankciókat vezetett be a Jamal-Európa gázvezeték lengyel szakaszát birtokló cég ellen.

photo_camera Alexander Novak Fotó: NIKITA SHVETSOV/Anadolu Agency via AFP

Novak arról is beszélt az interjúban, hogy Oroszország megállapodott Azerbajdzsánnal a belföldi fogyasztásra szánt gázszállítások növeléséről. Hasonló tárgyalásokat folytatnak a Kazahsztánnak és Üzbegisztánnak szánt gázszállítások növeléséről is. Oroszország hosszú távon Afganisztán és Pakisztán piacaira is küldhet földgázt, akár a közép-ázsiai infrastruktúrát használva.

Az energetikáért is felelős orosz miniszterelnök-helyettes azzal számol, hogy az idei orosz gázexport mintegy a negyedével, a gáztermelés pedig 12 százalékkal csökken tavalyhoz képest. Oroszország gáztermelése tavaly 10 százalékkal 763 milliárd köbméterre, exportja pedig 3 százalékkal 250 milliárd köbméterre bővült.

Beszélt arról is, hogy 2021-hez viszonyítva a cseppfolyósított földgáz (LNG) termelése és exportja több mint 8,7 százalékkal nő az idén. Megjegyezte, hogy a szankciók nem érintik az Európába irányuló LNG-szállításokat. Oroszország 19,4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt exportált Európába az idei első 11 hónapban, az idei év végéig pedig a mennyiség elérheti a 21 milliárd köbmétert.

Alekszandr Novak szerint a gázhiány miatt továbbra is magasak maradnak a gázárak Európában. Nem látja esélyét annak, hogy az árak visszatérhetnének a 2021 eleji, ezer köbméterenkénti 200-250 dollárhoz. Az ár jelenleg ezer dollár de augusztusban volt 4 ezer dollár is. (Reuters/MTI)