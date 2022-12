Teljesen kiégett egy ház nappalija Kunmadarason

December 26-án reggel kigyulladt egy családi ház Kunmadarason, a balesetnek egy halálos áldozata van - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Két tűzoltóautó vonult a helyszínre, ahol egy családi ház 20 négyzetméteres nappalija égett teljes terjedelmében, egy helyen még a födém is beszakadt. A tűzoltóknak az oltáshoz meg kellett bontaniuk a tetőt, fél órán át küzdöttek a lángokkal. Oltás közben egy holttestet találtak az épületben. A házból három gázpalackot is kihoztak, megelőzve ezzel, hogy felrobbanjanak. A helyszínen egy kutya is volt, nem esett baja, a tűzoltók értesítették az állatvédőket, akik biztonságba helyezik.

A tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát vizsgálják.