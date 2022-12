Miért van ilyen kevés madár az etetőkön?

Kint van a magokkal teli etető, de nincsenek körülötte madarak? A viszonylag szokatlannak tűnő jelenségre van magyarázata a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek, akik szerint a madárvonulás, illetve az Európa északi és középső régióiban tapasztalható enyhe, hómentes időjárás együttes hatása miatt kevés a madár az etetőkön.

photo_camera Fotó: Róka László/MTI/MTVA

Az egyesület kiözleménye szerint az utóbbi években Eurázsia északi térségeiben is késik, illetve a klímaváltozás előtti időszakhoz képest jóval enyhébb, hómentesebb a tél, ezért a hó elől délebbre húzódó énekesmadár-csapatok is később vagy kisebb számban érkezhetnek a Kárpát-medencébe, késnek vagy elmaradnak az inváziós fajok (fenyőrigó, fenyőpinty, csonttollú, keresztcsőrű).

Emellett a Magyarországra is jellemző enyhe, fagy- és hómentes késő őszökön és teleken a madarak könnyebben találnak táplálékot, ezért kevésbé húzódnak be a lakott területekre. De az őszi madárvonulás miatt is kevesebb most a madár, mert az etetési időszak november-decemberi kezdetekor a magyarországi vonulók és részleges vonulók (például fekete rigó, vörösbegy, erdei pinty, énekes rigó) már elhagyták az országot. A Magyarországon tartózkodó énekesmadarak ugyanis a közeledő hidegfront elől (amit egy-két nappal korábban, akár ezer kilométernél is nagyobb távolságról érzékelnek) ilyenkor szinte egyszerre a délebbi országokba húzódnak.

Na ezek miatt tűnik úgy, hogy nemhogy látni, hallani is alig lehet az énekesmadarakat, és az etetők jelentős része kong az ürességtől vagy a megszokotthoz képest kevesebb madár és faj jelenik csak meg a kihelyezett élelmen. (MTI)