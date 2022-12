South Park Hollandiában: botrány robbant ki, miután a leideni egyetemen leszedtek egy festményt, mert szivarozó férfiakat ábrázol

Másfél hónap után a józan ész átmeneti győzelmével ért véget egy sok hollandot izgalomban tartó kultúrharcos vita.

A sztori még november elején kezdődött azzal, hogy a leideni egyetem egyik tárgyalójában az ott mítinget tartó oktatók hirtelen felindulásból leakasztották, majd képes felével a falnak támasztották a helyiséget díszítő kortárs festményt.

photo_camera Az ominózus kép, Rein Dool alkotása 1977-ből.

A most kilencvenéves Rein Dool 1970-es évek vége felé született, “A Leideni Egyetem Igazgatótanácsa” című festménye a címbeli testület tagjait - a kor gyakorlatának megfelelően hat középkorú és idős férfit - ábrázolja ülésezés közben. Az akkori szokásoknak megfelelően közülük hárman is szivaroznak. (Ekkoriban a tévésúdiókban, munkahelyi, szerkesztőségi szobákban, a repülőgépek zárt légterében és például nyilvános pódiumbeszélgetések színpadán is természetesnek számított, hogy a dohányosok rágyújtottak.)