Két évig senki nem tudta, pontosan mi épül Orbán Viktor irodája mellett

A Budai Várban zajló állami építkezések sokáig nagyjából kiszámítható mederben haladtak. A Nemzeti Hauszmann Program (NHP) historizáló alapkoncepciója leegyszerűsítve az, hogy modern technológiával visszaépítik a háborúban elpusztult középületek túlnyomó részét.

A Budavári Palotanegyedben, tehát a Szent György téren és a Budavári Palotánál többé-kevésbé visszaállnak a II. világháború előtti állapotok, legalábbis ránézésre. Egyetlen kivétel van, de mielőtt erre rátérünk, érdemes kicsit összefoglalni a helyzetet.

A Hauszmann Programot sok kritika érte. Egyrészt nehezen tekinthető a közpénz felelős elköltésének, ha épületeket úgy építenek fel a semmiből, vagy újítanak fel, hogy nem tudni, mi lesz tényleges funkciójuk. Ez áll például a Csikós Udvar, a Főőrség és a Lovarda rekonstrukciójára, hosszabb távon pedig a Budavári Palota felújítására is.

Ahol nagy kormányzati irodák lesznek, mint a Szentháromság téri pénzügyminisztériumi épületben, a Vöröskereszt Egylet Dísz téren újraépülő székházában és a Szent György téri József Főhercegi Palotában, ott meg az tisztázatlan, hogy a dolgozók közlekedési és egyéb igényeit hogyan fogják ellátni.

photo_camera A Pénzügyminisztérium Szentháromság téri épülete új beépítésének belső udvara Fotó: Tér6

Inkább ízlésbeli kérdés, de a várbeli fejlesztésekről szóló döntéseket építészetileg sem sikerült alaposan körbejárni. Az értékes modern épületek (a Teherelosztó és a Diplomata-ház) megőrzésére, valamint a palotanegyed világháborús tájsebeinek a kortárs építészet szempontjait szem előtt tartó felszámolására vonatkozó javaslatokra válaszul nem ellenérvek, hanem azokat lesöprő határozatok születtek:



a modern épületek nem tetszenek, azokat lebontjuk, a régi épületek szépek, azokat újra felépítjük. Ez a koncepció legjobban a Szent György téri hajdani Honvéd Főparancsnokságnál bicsaklott meg. Ott azonban annyira, hogy évekig nem lehetett tudni, pontosan mi épül és hogyan fog kinézni. Pár napja oszlott csak el végleg a homály.

A háborúban megsérült épülettorzó évtizedekig pusztult. 2013–14-ben aztán részlegesen helyrehozták és megnyitották: időszaki kiállításokat kezdtek tartani benne.

2018 végére elkészült a szomszédos Karmelita felújítása, beköltözött Orbán Viktor és legszűkebb köre. Nem sokkal később pedig kiderült, bármennyit költöttek addig rá kiállítótérként, inkább teljesen visszaépítik a Honvéd Főparancsnokság felső emeleteit és a kupoláját, és az lesz a Várnegyed látogatóközpontja. Mivel az alapok jó állapotban maradtak, elbírták, hogy az eredetivel egyező méretű, korszerű vasbetonszerkezetet húzzanak fel rá.

photo_camera A Honvéd Főparancsnokság szerkezetkész épülete a Dísz tér felől. Balra a Karmelita épületei, jobbra a József Főhercegi Palota építkezése Fotó: Várkapitányság Nzrt.

A gond az, hogy itt régen két összeérő épület állt: a négyszintes Honvéd Főparancsnokság egy tömböt alkotott a jóval nagyobb, ötszintes, bő évtizeddel korábban átadott Honvédelmi Minisztériummal (mindkettőt Kallina Mór tervezte). A déli, két belső udvaros minisztériumi épület annyira megsérült a háborúban, hogy idővel teljesen lebontották, az NHP-ba pedig nem került bele az újraépítése. Indoklás nem volt, így az a sosem cáfolt pletyka nyert teret, hogy az NHP-t lebonyolító Várkapitányság NZrt. miniszterelnökségi főnökei nem akarták, hogy az a Karmelita fölé magasodjon.

Miután eldőlt, hogy a minisztérium épületét nem húzzák fel újra, ki kellett találni, hogy a Főparancsnokságét miként zárják le, mert a látogatóközpont nem végződhet tűzfalban a Szent György tér felé. A dilemma komoly: a Nemzeti Hauszmann Program keretében régi épületeket építenek újra vagy újítanak fel. Ezzel szemben épp itt, ezen a szimbolikus, közhatalmi, történelmi és idegenforgalmi szempontból is meghatározó helyen úgy döntöttek, hogy egy régi épületet nem építenek újra fel.

A Szent György teret tehát egyik oldalról a Karmelita és a Sándor-palota, a másikról a most újraépülő József Főhercegi Palota neobarokk épületének, kertjének és neoreneszánsz istállójának együttese, szemből a Budavári Palota (A-épületének) oldala fogja határolni. De miként záródjon akkor le a főhomlokzatával a túloldali Dísz tér felé forduló Főparancsnokság, hogy a historizáló környezetbe is illeszkedjen, és az alapvető funkcionális igényeknek is megfeleljen, például legyenek rajta ablakok?

photo_camera Nincsenek ablakok: a Honvéd Főparancsnokság épülete dél felől most ebben a tűzfalban végződik. Jobbra a Karmelita Fotó: Németh Dániel/444

A Nemzeti Hauszmann Program nyitóoldalán 2019-ben jelent meg az a madártávlatból készített, átvonuló felhőket is tartalmazó látványterv a Budavári Palotanegyedről, ami azóta is változatlan. A kinagyítva nem igazán részletgazdag grafikán az vehető ki, hogy a Honvéd Főparancsnokság dél felől az eredeti tűzfal síkjában végződik, és az oldalsó homlokzatokhoz hasonló a kialakítása, nincsenek rajta feltűnő épületdíszek, a homlokzatsíkot tagoló elemek.

photo_camera A Honvéd Főparancsnokság épületének déli homlokzata a Budai Várban a Nemzeti Hauszmann Program 2019-es látványtervén. Előtérben a Karmelita és a Sándor-palota teteje, hátul a József Főhercegi Palota épülő kertje és neoreneszánsz istállója Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

Csakhogy ez így építészeti nonszensz: a tűzfal mögötti helyiségek ablakai valójában a belső udvarra nyílnak, a kiosztásuk egyáltalán nem olyan, mint az itt látható ablakoké, a skicc a sietség jegyében születhetett. A Várkapitányság üzemeltetési és fejlesztési divíziójának vezérigazgató-helyettese, az építész Finta Sándor 2020 novemberében már így nyilatkozott egy szakmai lapban a tervekről:

A dilemmát azzal oldjuk fel, hogy a jelenlegi alaprajzot kiegészítjük egy új toldalékkal, így egy hibrid jön létre, ami átvezet a múltból a jelenbe, illeszkedve ahhoz a közfunkcióhoz, amelyet el fog látni.

photo_camera A 2020-as koncepció látványterve a pixeles díszítésű, trapéz alaprajzú toldalékkal. Balra hátul a Karmelita modern melléképülete, jobbra hátul a főépület vége a Sándor-palotával, jobbra elöl a József Főhercegi Palota istállójának külső fala Fotó: Várkapitányság Nzrt.

A toldalék egy trapéz alakú új épületrészt jelentett, ami meglepően merész, modern homlokzatot kapott. Ez merőben elütött az NHP addig ismert, múltba forduló, konzervatív koncepciójától, ugyanakkor nem hatott idegennek, és ami a lényeg, tényleg megoldotta a dilemmát: építészeti választ adott rá, ami viszont szükségképpen elütött a környezettől.

A látványtervek megjelenését hosszú csend követte, és bár a ráépítést megkezdte a Mészáros csaporthoz tartozó Fejér B.Á.L. Zrt., a trapéz alakú toldalék előkészületeinek, alapozásának híre-hamva sem volt. El is indult a szóbeszéd, hogy a Karmelitában valakinek nem tetszik a modern megoldás.

Aztán egy éve robbant a bomba: a Budavári Palotanegyed megújításáért felelős kormánybiztos, Fodor Gergely egy fórumon, ahol a felújítás következő szakaszáról beszélt, bemutatott egy diát, hogy hogyan képzelik el a Honvéd Főparancsnokság déli lezárását. A trapéz maradt, de a modern homlokzatkialakítás nem:

A kezdetleges látványterv olyan volt, mint egy építészeti karikatúra. Mintha valaki pokoli ízléssel és az arányérzék teljes hiányával próbálta volna a Honvédelmi Minisztérium Kallina Mór-féle déli főhomlokzatát rábiggyeszteni egy teljesen más formájú épületre. Megkérdeztem a Várkapitányságot, hogy ki a tervező, és mégis mi volt a koncepció. A válasszal egy éve adósak, az NHP oldalára soha nem került fel a részletes látványterv.

Júniusban a Várkapitányság azt nyilatkozta az Indexnek, hogy

a Honvéd Főparancsnokság jelenlegi torzóját a Szent György tér felé egy építészeti stílusjegyeiben az eredeti épülethez szervesen illeszkedő történelmi homlokzat egészíti majd ki,

és hogy a tervet néhány hónap múlva nyilvánosságra hozzák.

photo_camera A Honvédelmi MInisztérium épületének eredeti déli homlokzata. Ezt kellett valahogy a Főparancsnokság épületére applikálni Fotó: Fortepan

Nem hozták, novemberben viszont a Honvéd Főparancsokság új vasbeton szerkezetére felkerült a kupola, az épület elérte a teljes magasságát, megtartották a bokrétaünnepséget. Hátul ugyanakkor nem épült meg a korábbi látványterveken szereplő toldalék, így aztán teljes volt a homály. Még egyszer:

a Budai Várban, a Miniszterelnökségtől 15 méterre, a Dísz tér és a Szent György tér között zajló állami építkezésen egy olyan középület lett épp szerkezetkész, amiről egy éve semmilyen forrásból nem lehetett megtudni, hogy hogyan fog kinézni, ha egyszer elkészül. Novemberben megint megkértem a Várkapitányságot, hogy mutassák meg a terveket, vagy ha nem lehet, legalább mondják meg, mi ennek az akadálya. Némi sürgetésre december 6-án azt válaszolták, hogy heteken belül nyilvánosságra hozzák a Szent György téri homlokzat látványterveit.

És hogy „a Honvéd Főparancsnokság épületét a Szent György tér felé egy építészeti stílusjegyeiben az eredeti épülethez szervesen illeszkedő történelmi homlokzat egészíti majd ki. Az újjáépítés eredményeként a Szent György tér északi térfala Kallina Mór eredeti épületével közel azonos látványt fog nyújtani.”

A most véglegesnek tűnő látványtervet december 23-án hozták nyilvánosságra:

photo_camera A Honvéd Főparancsnokság déli homlokzatának végleges látványterve Fotó: Várkapitányság Nzrt.

Jól látszik, hogy mi a változás: egyrészt a Fodor Gergely által egy éve bemutatott vázlatot egy sokkal harmonikusabb valódi tervre cserélték, és az új homlokzat a rizalittal tényleg sokkal jobban hasonlít az eredetire. Kis különbség ahhoz képest, hogy kétoldalt szintenként nem három, hanem négy-négy ablak lesz.

Ezt a homlokzatot azonban nem lehet ráhúzni a Főparancsnokság épületére, mert annak hátsó falán nincsenek ablaknyílások, és ahogy fent írtuk, a helyiségek kiosztása sem ilyen. Hogy áthidalják a problémát, a Főparancsnokságot megtoldják egy néhány méter hosszú, ötszintes épületrésszel, ahogy az az oldalsó látványterven látható:

photo_camera A Honvéd Főparancsnokság nyugati homlokzatának látványterve. Jobboldalt a hozzátoldott ötszintes épületrész Fotó: Várkapitányság NZrt.

A gond most az oldalnézeti arányokkal van: a trapéz helyett immár hasáb alakú épületrész akkor nem bántaná a szemet, ha legalább háromszor ekkora lenne. Csakhogy akkor megint több erre néző Karmelita-ablak kilátását vágná haza. És hiába szerkezetkész a Honvéd Főparancsnokság „régi” épülete, az átadásra legalább másfél évet kell még várni, hiszen a most megmutatott épületrésznek még csak most kezdik kiásni az alapjait.