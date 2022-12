55 órára a felfordult kocsiba szorult három ausztrál gyerek egy autóbaleset után

55 órát kellett halott szüleikkel egy kocsiba zárva töltenie annak a három gyereknek, akik túlélték, mikor autójuk felborul Ausztrália egyik elhagyatott részén karácsony napján. A legkisebb, még csak egy éves gyerek azért élhetett túl addig, amíg rokonok megtalálták őket, mert öt éves nővérének sikerült kioldania a biztonsági övét.

Az öttagú család terepjáróra Ausztrália nyugati részén, Kondinin városától 10 kilométerre, eddig ismeretlen okból lefordult az útról és a feje tetejére állt. A szülők, a 28 éves Jake Day és a 25 éves Cindy Braddock nem élték túl a balesetet. A három gyerek közül a legidősebb, 5 éves kislánynak sikerült kikapcsolnia a biztonsági övét, utána pedig ki tudta szabadítani a legkisebb, egy éves öccsét. A harmadik gyerek, egy két éves kisfiú még mindig be volt kötözve, amikor rokonok két nappal később, kedd délután megtalálták őket.

Three children miracle survivors of Kondinin crash that took lives of parents Cindy Braddock and Jake Day early Xmas morning https://t.co/G0taupjPQP