Bár 250 millióan covidosak Kínában, Magyarország nem tervez szigorítani a beutazáson

Az USA-ban kötelezővé tették a Kínából érkezőknek a Covid-tesztet, ezért a HVG megkérdezte a Kormányzati Tájékoztatási Központot és a Koronavírus Központot, hogy Magyarországon is várható-e bármilyen, a Kínából érkezőket érintő beutazási korlátozás, Covid-tesztelés a repülőtéren, kötelező karantén vagy hasonló intézkedés.

photo_camera Covidtesztelés Sanghajban 2022. december 23-án. Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

A Nemzeti Népegészségügyi Központtól válaszolt. Azt írták, „a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan monitorozza az akut légúti fertőzéseket okozó vírusokat, amelyről rendszeresen tájékoztatja a lakosságot, figyelemmel kíséri az aktuális járványügyi helyzetet, és indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges járványügyi intézkedésekre”. Az NNK szerint Magyarországon a járvány most mérsékelt, köszönhetően a magas átoltottságnak is. A beoltottak száma hétről hétre nő, 3 903 679 fő a harmadik, 413 303 fő már a negyedik oltását is megkapta. (HVG)