Elhunyt Móricz-Sabján Simon fotóriporter

42 éves korában elhunyt Móricz-Sabján Simon többszörös díjnyertes fotóriporter. 2022 tavaszán Második élet című képriportja, mely egy 30 éves covid-beteg férfi lábadozását követte az intenzív osztályon, elnyerte a MÚOSZ Nagydíját a legkiemelkedőbb teljesítményért. Ősszel pedig neki ítélték a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíjat Árnyéksáv című sorozatáért, melyben alföldi tanyasi, falusi emberek életét dolgozta fel rendkívüli érzékenységgel.

Móricz-Sabján Simon 1980-ban született Kiskunhalason. Fotóriporterként, illetve dokumentarista fotográfusként dolgozott. 2003 és 2016 között a Népszabadság munkatársa volt, majd 2016 végétől a Manager Magazinnál és a Világgazdaságnál is dolgozott. Személyes anyagokat is készített, alapítója volt a Pictorial Collective nevű csoportnak is.



Kétszer megnyerte a China International Press Photo Contestet, illetve díjazták a Pictures of the Year International (POYi), NPPA Best of Photojournalism, Prix International de la Photographie, PDN, FCBarcelona Photo Award, Slovak Press Photo és ASPAward versenyeken is. Munkáival összesen 43 alkalommal nyert díjat a Magyar Sajtófotó-pályázaton, emellett 2013-ban Népszabadság-díjat, 2015-ben Hemző Károly-díjat is kapott. (Világgazdaság)