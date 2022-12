Hamarabb szűnt meg a kormányzati koronavírus honlap, minthogy felépült volna a nemzeti oltóanyaggyár

„Az ország legfontosabb beruházását indítjuk el” - jelentette be Kósa Lajos 2021 szeptemberben egy szántóföld mellett állva. A Debreceni Egyetem ipari parkjában ekkor tették le a Nemzeti Oltóanyaggyár alapkövét. A kapszulát nyolcan eresztették a föld alá:

photo_camera Papp László, Debrecen polgármestere, Pósán László, fideszes képviselő (takarva), Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, Kósa Lajos, fontos fideszes politikus Debrecenben, Palkovics László akkor még miniszter, Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány elnöke, Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja és György László államtitkár

Palkovics László, akkor még innovációs és technológiai miniszter itt jelentette be, hogy 2022 végén a nemzeti oltóanyaggyárban már vakcinákat fognak előállítani. Az ekkora már elkészülő magyar fejlesztésűt is, de tárgyalásban álltak kínai, orosz, kanadai és izraeli gyártókkal. Ezzel a bejelentés szerint Magyarország és részben Európa vakcinaellátását tudják biztosítani.

Most év végén egyelőre se magyar vakcina, se oltóanyaggyár, Palkovics László már nem miniszter és az egyetlen év végi hivatalos kormányzati bejelentés a koronavírusról az, hogy „A járvány tartósan kedvező lefolyására tekintettel, a járvány intenzív szakaszára létrehozott koronavirus.gov.hu honlap január 1-jétől megszűnik”.

Aligha lenne ennyire jó a járványhelyzet, ha a magyar vakcinára és a magyar oltóanyaggyárra vártunk volna.

A magyar oltóanyaggyártás

Egy 2017-es kormányhatározat már rendelkezett arról, hogy a vakcinagyártási képességet újra ki kell alakítani. Palkovics szerint a koronavírus megjelenése felgyorsította a folyamatokat.

Az kétségtelen hogy 2020 májusban „a hazai oltóanyaggyártás létrehozásának elősegítésében való együttműködésről írt alá megállapodást” Müller Cecília, a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezetője, Kásler Miklós akkori miniszter és Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora. A cél egyértelmű volt. Ahogy Müller Cecília fogalmazott: Magyarországnak függetlenednie kell a világpiactól, a hazai vakcinaelőállítással pedig folyamatos lehet az ellátás. (Magyarországon tizenkétféle védőoltás kötelező, az átoltottság több mint 98 százalék. Erre évente békeidőben nagyságrendben 10 milliárd forintot fordít a költségvetés.)

A magyar vakcinagyártásnak sok évtizedes hagyománya volt, de a rendszerváltás után szétzilálódtak a kapacitások. Működik egyébként magyar tulajdonú oltóanyaggyár a mai napig, Pilisborosjenőn a Fluart Innovative Vaccines Kft. gyárt egyebek között influenza elleni oltóanyagot milliós tételben. A Fluart a 2009-ben botrányoktól övezett, akkor ellenzékből a Fidesz által is támadott, kormányra kerülve aztán megsegített Omninvest utódcége. Tavaly 2,7 milliárdos bevételt értek el, szerény, 43 milliós adózott eredménnyel.

Orbán Viktor figyelmét sem kerülte el, hogy van magyar tulajdonban oltóanyaggyártó, mert meg is említette egy 2020 októberi közrádiós interjúban: „van egy magyar tulajdonú vakcinagyárunk is Pilisborosjenőn, az egy nemzetközileg, világszerte is elismert gyár, a NATO-nak ő szállít be, büszkék lehetünk rájuk. Ez a jövőre vonatkozik, de fontos, hogy Debrecenben pedig építünk egy nagy magyar új oltóanyag gyárat, ami majd működésbe fog lépni, de ez már a következő járvány idején lesz majd használható”.

A Fluart már az oltóanyaggyár korai, előkészítési szakaszában együttműködött a Debreceni Egyetemmel, mint az egy hvg-s cikkből kiderült. És 20 millió forintos tőkével közös céget is alapítottak.

Az első hullámok

A koronavírus első szakaszában a nagy EU-s beszerzés és a különutas orosz és kínai vásárlás segített biztosítani a vakcinaellátást. (Egy kormány által támogatott vizsgálat utóbb kiderítette a kínai vakcináról, hogy az teljesített leggyengébben a koronavírussal szemben.)

Közben a kormány a gyorsabb építkezés és a gyártás mielőbbi megkezdése érdekében már nagyon korán nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a nemzeti oltóanyaggyár megvalósulásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket.

Magáról az oltóanyaggyárról nagyon keveset tudni, mindent el lehet fedni a nemzetbiztonságra való hivatkozással. Szeptemberben a hvg egy gödröt és pár munkagépet talált ott.

A teljes beruházás - ami nem csak a gyár felhúzását jelenti - várható költségét 2021 legelején 55 milliárd forintra becsülte Palkovics. 17 milliárdot ebből már 2021-re elkülönítettek. Az idei költségvetésben szerepelt még 40 milliárd, és elvileg a jövő éviben is ugyanennyi. Itt már lehet, hogy a csúszás miatt csoportosítottak át pénzeket. Hogy végül mennyi lesz rá jövőre, az majd akkor derül ki, ha rendeli úton kiadják a 2023-ra jelentősen átszabott költségvetést.

A projekt nagyban épít a Debreceni Egyetem tudományos, kutatói tapasztalataira, szakembereire, a gyár egyetemi tulajdonban marad.

Fontos elvárás, hogy a vakcinák „a nemzetközi piacon is versenyképesek legyenek”, és közölték azt is, hogy az egyetem a saját oltóanyag előállítása mellett további vakcinák know-how-jának beszerzésére, fejlesztésére és forgalmazására is készül. Az orosz Szputnyik és a kínai vakcinák licensz alapú hazai gyártásáról volt szó korábban, a Szputnyik magyarországi gyártásáról Orbán Viktor is beszélt, amikor februárban Putyinnál járt Moszkvában.

Szintén Orbán volt az, aki tavaly nyáron egy kormányinfón árulta el, hogy a legkorszerűbb, mRNS-vakcina gyártására nem lesz alkalmas a debreceni üzem.

Mi van a magyar vakcinával?

A fejlesztés alatt álló, 2022 végére, vagyis mostanra ígért magyar vakcináról is ellentmondásos információk jelentek meg.

Szilvássy Zoltán, a DE rektora 2021 elején azt mondta, hogy konzervatív technológiával inaktiválják a vírust, ebből már négy liter áll rendelkezésükre, és túl vannak az állatkísérleteken. (Ilyen típusú volt a Sinopharm-vakcinája, amiről ugye kiderült, hogy nem a legerősebb oltóanyag volt.)

A rektor nyilatkozata után 10, az alapkőletétel után három hónappal, 2021 decemberben ült először össze a kormány oltóanyaggyár-munkacsoportja. Nekik kell eldönteni, hogy a Debrecenben létesülő gyárban milyen típusú, technológiájú oltóanyag készüljön koronavírus ellen. Az akkor még miniszter Kásler először is azt közölte, hogy a gyár építését felgyorsítják. Hogy mivel, arról nem beszélt, a hatósági ügyekben már korábban megkapta a gyorsítósávot a projekt, amikor nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánították.

Kásler itt azt mondta, hogy a megbeszélésen több szempontot is figyelembe vettek, és a szakmai vélemények alapján elölt vírust tartalmazó és fehérje alapú oltóanyag gyártását javasolták. Utóbbi bejelentés meglepő volt, mert addig nem volt róla szó. (Ez a vakcinatípus a vírusra jellemző egyik egyedi fehérje darabjait tartalmazza. Ezek elegendőek ahhoz, hogy az immunrendszert riadóztassa, és meginduljon a szervezetet felkészítése a Covid 19-fertőzéssel szemben.) Addig csak a kubaiak álltak elő ilyen típusú vakcinával.

Aztán valami belassult. Palkovics a májusi miniszteri parlamenti meghallgatásán azt mondta, hogy „az év végén már vakcinát tudunk kiszerelni, és jövő év második felében már akár gyártani is képesek leszünk ebben a gyárban”.

Hogy mikor lesz kész a projekt, arról hiába kérdeztük a Debreceni Egyetemet és az építésügyi minisztériumot.

Mindenesetre mostanra vakcinahiány helyett vakcinafelesleg van a világban. Egy esetleges új járvány visszaszorításában pedig az segítene, ha gyorsan tudna fejleszteni és gyártani oltóanyag a gyár. Ez egyelőre a jelek szerint még nem megy. Ha a koronavírus elleni védőoltásoknál már nem is számít majd, de az itthoni kötelező vagy ajánlott védőoltások gyártását - ha kész lesz - át tudja majd venni a debreceni üzem.

Ez pedig itt egy hosszabb videó a Debreceni Egyetemtől a 2021 szeptemberi alapkőletételről addig, amíg az avatásról nincs hír.