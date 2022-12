100 éves lenne a Szovjetunió – ilyen is lehetett volna…

1922. december 30-án jött létre a Szovjetunió, amikor az I. szovjetkongresszus jóváhagyta a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének megalakításáról szóló nyilatkozatot és szerződést.

A többi történelem: kollektivizálás, erőszakos modernizáció, sztálinizmus, társadalombiztosítás, közegészségügy, nyugdíj, nagyfokú társadalmi mobilizáció, holodomor, Gulag, KGB stb.

Az unalomig ismert szovjet fotók helyett elképzeltük, milyenek lettek volna a mozi évszázadának hollywoodi sikerfilmjei és -sorozatai, ha a szovjetek nemcsak utánozzák ezeket, hanem eleve ők csinálták volna meg. (Ehhez – egy kivétellel – a szöveges utasítás alapján négy képet legeneráló Stable Diffusion AI-t használtuk.)

1922

Szergej Mihajlovics Eisenstein első filmjét még a Szovjetunió kikiáltása előtt mutatták be, de a Nosferatovics, a horror szimfóniája azzal is világhírű lett, hogy a paranormális témájú mese lett a dialektikus-materialista rendszer első, betiltott filmje. A rendezőnek nem lett baja, sőt a filmet a világ legrégebbi filmiskolájában, a Moszkvai Filmiskolában a tiltás ellenére is tanították a formabontó megoldásai miatt.

photo_camera Soviet version of Nosferatu, black&white, real life photo, 1922