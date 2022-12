Az ukrán külügyminiszter szerint amíg Orbán hatalmon van, nem javulhat az ukrán-magyar viszony

"Amíg Orbán Viktor hatalmon van, semmi se fog változni a magyar-ukrán viszonyban" - mondta Dmitro Kuleba a The Interviewer Youtube-csatornának adott egy órás interjújában, írja a HVG. Az interjú magyar vonatkozású része az interjú 32. percében kezdődik:

Kuleba arról is beszélt, hogy ő igyekezett rendbe hozni a kapcsolatokat, és bár a kezdetben úgy tűnt, hogy erre Szijjártó Péter magyar külügyminiszter is nyitott, most az a helyzet, hogy a magyar az egyetlen uniós külügyminiszter, akivel nem találkozott a háború kirobbanása óta. (Via HVG, Interfax)