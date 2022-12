Greta Thunberg Andrew Tate letartóztatásáról: Így jár az, aki nem hasznosítja újra a pizzásbodozt

„Ez történik, ha nem hasznosítod újra a pizzásdobozokat” – írta Twitteren Greta Thunberg, miután hozzá is eljutott a hír, hogy szervezett bűnözés és nemi erőszak vádjával vették őrizetbe Romániában Andrew Tate-et, aki napokkal ezelőtt még Thunbergnek szólogatott be Twitteren.

Tate legutóbbi twitteres videóján ugyanis két pizzásdobozt is lehet látni, rajtuk egy pizzéria-lánc nevével, amely Bukarestben található. Azt egyelőre senki sem erősítette meg, hogy Tate tartózkodási helyét valóban a nőgyűlölő férfiinfluenszer legutóbbi videójában látható pizzásdobozok segítségével tudták beazonosítani, azt azonban eddig is lehetett tudni, hogy Tate-nek háza van Romániában, és az elmúlt időszakban többször is posztolt arról, hogy Romániában van.