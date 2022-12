Kezd ráparázni a világ a kínai turisták érkezésére

December elején a tiltakozások hatására enyhítettek a koronavírus miatti szigorú korlátozásokon Kínában. Azóta százezren halhattak meg covidban, a fertőzések száma pedig elérheti a 18,6 millió főt. A brit egészségügyi adatelemző cég, az Airfinity szerint a csúcs január közepére várható.

Ennek ellenére december 26-án bejelentették, hogy januártól szabadon utazhatnak külföldre a kínaiak, a hírt viszont nem fogadta kitörő örömmel a világ.

A világjárvány előtt Kínából érkezett a legtöbb turista a világ országaiba: 2019-ben 155 millió kínai turista utazott külföldre, 2020-ban viszont már csak 20 millió. A covid előtt Magyarországra is több százezer kínai turista látogatott évente.



photo_camera Két turista Rómában szelfizik a Colosseum előtt. Fotó: FRUMM JOHN / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A kínai turisták fontos bevételi forrást jelentenek, mégis, a bejelentés hatására egyre több ország jelenti be, hogy csak szigorú szabályok szerint hajlandóak fogadni őket.

A japán kormány december 30-tól rendkívüli Covid-intézkedéseket vezet be: a hatóságok mostantól megkövetelik, hogy a Kínából érkezők és azok, akik hét napon belül jártak ott, érkezésükkor Covid-tesztet csináltassanak, és pozitív teszt esetén egy hétig karanténban maradjanak.

Pénteken Dél-Korea miniszterelnöke, Han Dokszu is bejelentette, hogy minden Kínából érkező utazónak érkezése előtt és után is covid-tesztet kell csináltatnia. Emellett január végéig korlátozzák a rövid távú vízumok kiadását és felfüggesztik a Kínából érkező járatok számának növelését. Hasonló a helyzet Tajvanon, ott januártól a Kínából érkezőknek PCR-tesztet kell végeztetniük, és akinek pozitív az eredménye, annak öt napig karanténban kell maradnia.

India csütörtökön jelentette be, hogy január 1-jétől kötelezővé teszik a PCR-tesztet a Kínából, Hongkongból, Japánból, Dél-Koreából, Szingapúrból és Thaiföldről érkezők számára is.

Malajziában abban bíznak, féken tudják tartani a vírus terjedését a nyomkövető digitális rendszerükkel. Vizsgálják a Kínából érkező járatok szennyvízmintáit is, és minden utasnál lázat mérnek.

Jóval óvatosabb Olaszország, nyilván nem véletlenül. A koronavírus-járvány nagyon megtépázta az országot, ebből még máig sem igazán álltak fel. Az olasz egészségügyi minisztérium közleménye szerint minden Kínából érkező utasnak gyorstesztet kell végeznie, ez a szabály érvényes az átutazókra is. Az olaszok igyekeznek a többi európai országot is meggyőzni arról, hogy fogadjanak el egy kollektív tesztelési megállapodást.

Várható, hogy az eddigieknél is szigorúbb korlátozásokat vezetnek be, mert az első aggodalomra okot adó jelek már meg is mutatkoztak. A milánói hatóságok bejelentették, hogy két Kínából érkező járat utasainak csaknem felének pozitív lett a vírustesztje - a többségük tünetmentes volt.

Kérdés, hogy Olaszország mennyire tudja átvinni az akaratát: az Európai Unió egészségügyi ügynöksége csütörtökön közölte, hogy „nem indokolt” koronavírusra tesztelni a Kínából érkezőket, mert az Unióban élőknek „magasabb az immunitása a jelenleg Kínában terjedő variánsokra”.

Az Egyesült Államokban más állásponton vannak. Január 5-től a légi úton Kínából érkező érkező utasoknak állampolgárságuktól vagy a kapott oltásaiktól függetlenül negatív Covid-19 teszteredményt kell felmutatniuk. Azok az utasok, akik az USA-ba indulásuk előtt tíz nappal az országban tartózkodtak, negatív PCR- vagy antigéntesztet kell majd bemutatniuk - ez vonatkozik a Hongkongból és Makaóból érkező utazókra is.

A kínai állami média már reagált is az állampolgáraira vonatkozó új szabályokra. „A valódi szándék Kína három éve tartó, a COVID-19 ellenőrzésére tett erőfeszítéseinek szabotálása és az ország rendszere elleni támadás” - írta csütörtökön este megjelent cikkében az állami Global Times című bulvárlap. A korlátozásokat „megalapozatlannak” és „diszkriminatívnak” nevezték.

Miközben egyre több ország jelzi, hogy csak szigorú szabályok szerint fogadják a Kínából érkezőket, a magyar kormány nem tervez semmi hasonlót. A HVG megkérdezte a Kormányzati Tájékoztatási Központot és a Koronavírus Központot, hogy Magyarországon is várható-e bármilyen, a Kínából érkezőket érintő beutazási korlátozás, és azt a választ kapták, „a Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan monitorozza az akut légúti fertőzéseket okozó vírusokat, amelyről rendszeresen tájékoztatja a lakosságot, figyelemmel kíséri az aktuális járványügyi helyzetet, és indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges járványügyi intézkedésekre”.