Öt drónnal támadták az éjjel Kijevet

Légóriadót rendeltek el Kijevben az éjjel, miután az orosz hadsereg újbb dróntámadást intézett az ukrán főváros ellen. A helyi polgári-katonai közigazgatás hajnali közleménye szerint az oroszok öt darab iráni Sahíd drónnal támadták Kijevet.

photo_camera Egy Sahíd-136-os roncsai az ukrán hadsereg 2022. december 15-i sajtótájékoztatóján. Fotó: STR/NurPhoto via AFP

Az iráni Sahíd drónok lényegében távirányítású repülő bombák, vagyis az oroszok lényegében öt kisebb bombával támadtak az éjjel. A helyi illetékesek szerint a légvédelem mind az öt drónt lelőtte, de az egyik a becsapódása után így is részben romba döntött egy kormányzati épületet Holoszijivban. (Via The Guardian 1, 2)