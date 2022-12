Újabb hét év börtönre ítélték Aung Szan Szú Csít

Az utolsó büntetőperében is bűnösnek mondta ki a mianmari bíróság Aung Szan Szú Csít, az ország egykori polgári vezetőjét. Az elmúlt egy évben lefolytatott eljárásokhoz hasonlóan ezúttal is zárt tárgyaláson döntöttek a sorsáról, ezúttal korrupció vádjában találták bűnösnek, és csaptak hozzá még hét év börtönt az eddig kiszabott büntetéseihez.

photo_camera Aung Szan arcmásával tiltakozó tüntető 2021. február 15-én, a katonai hatalomátvétel napjaiban. Fotó: STR/AFP

A Nobel-békedíjas Aung Szan Szú Csít 2021 februárjában buktatta meg a hadsereg. Azóta fogságban tartják, gyakran teljesen elkülönítve, és több büntetőperben már több mint 26 év börtönbüntetést szabtak ki rá. Többnyire korrupciós ügyekben - kenőpénzek elfogadásával, állami tulajdon elherdálásával is megvádolták -, de például azért is, mert "törvényellenesen birtokolt walkie-talkie-kat".

Ügyvédjei az eljárás során tagadták a vádakat, maga Aung Szan pedig azt állította, hogy ő csupán a feladatait látta el, "a hivatali szabályoknak megfelelően utasításokat adott" csupán.

A jogvédők is erre az álláspontra hajlanak, szerintük Aung Szant koncepciós perekben ítélik el, melyek célja csupán az, hogy börtönben tartsák és korlátozzák a befolyását.

Megfigyelők azonban látnak rá esélyt, hogy január 4-én, Mianmar függetlenségének 75. évfordulója alkalmából talán Aung Szan is kegyelmet kaphat. A legutóbbi függetlenség napján a rezsim több politikai fogolynak is megkegyelmezett, még Aung Szan börtönbüntetéséből is elengedtek két évet. (Via The Guardian)