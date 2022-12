Vukovárban már nem hivatalos a szerb nyelv

A kelet-horvátországi Vukovár képviselőtestülete úgy döntött, hogy megszűnik a város kétnyelvű, horvát és szerb státusa, valamint a cirill betűk sem használhatók mostantól. A legfrissebb népszámlálási adatok szerint a magukat szerbnek valló lakosok aránya egyharmad alá csökkent, így önkormányzati ügyekben nem jogosultak anyanyelvük használatára.

A város lakossága folyamatosan csökken. Az 1991-ben kitört délszláv háború előtti utolsó békeévben 44 ezren éltek Vukováron, most csak 23 ezren. A kilencvenes években Vukovár az értelmetlen pusztítás szimbóluma volt. A Jugoszláviából kiszakadt Horvátországhoz tartozó várost a szerb érdekekben fellépő Jugoszláv Néphadsereg erői és szerb paramilitáris alakulatok porig rombolták, évekig megszállás alatt tartották.

A szerbek aránya ezzel együtt a háború lezárása után is 30 százalék fölött maradt, 1948 óta most először esett be 30 százalék alá.

Srdan Milakovic, a Szerb Demokrata Szövetség elnöke szerint a szerb lakosság arányának csökkenése ellenére is megtarthatták volna a szerbet, mint hivatalos nyelvet. „Ezzel véget ért az a tíz éve tartó hadjárat, amelyet különböző állami testületek folytattak a szerb nyelv és a cirill írás ellen, nehogy a szerb közösség valaha is élni tudjon nyelvhasználati jogával - írta közleményében. - Már nagyon várták a 2021-es népszámlálást annak reményében, hogy a szerb lakosság arányának csökkenése megoldhatja ezt a küzdelmet.”

A köz- és a társadalmi életben továbbra is használható a szerb nyelv és a cirillbetűs írás. (Az MTI híre alapján)