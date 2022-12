2022 percemberei: Marosi Beatrixtól Liz Trusson át Pedritóig

Ahogy már több mint egy évtizede szoktuk, úgy idén is összegyűjtöttük azokat, akiket az adott évben valamiért – gyakran önhibájukon kívül – felkapott a média, de már a felbukkanásukkor sejthető volt, hogy évek múlva nem is fogjuk tudni, kicsodák voltak (persze ebben tévedhettünk már korábban is), de a nevük olykor nagy meglepetésre, a legindokolatlanabb módokon ugrik be.

Ilyen volt 2012-ben Kalós Pál vagy Rozs Szabolcs, 2013-ban a Szegedi Picsaember vagy Dino Marsani, 2014-ben Csender Levente vagy S. Pál, 2015-ben Orgován Béla vagy Almási Kristóf, 2016-ban Erdősi Lászlóné vagy Klein Robika, 2017-ben Magomed vagy Szentesi Kálmán, 2018-ban Swaney Elizabeth vagy Zara, a szurikáta, 2019-ben Dukász Magor és Zente SMA 1 baby, 2020-ban Udvardi Péter és David Manzheley, tavaly pedig Wölfinger László vagy Csenterics Ágnes.

Gér Mihály

A párbeszédes Gér Mihály lett volna az egyik közös ellenzéki képviselőjelölt, de miután kiderült, hogy évekkel ezelőtt vállalhatatlan és kegyeletsértő kommenteket írt a Facebookon egy halálos balesetről, amiben autójával elütött egy párt, visszaléptették, és Szabó Rebeka indult el helyette.

Janicsák István és Détári Lajos

photo_camera Tóth Csaba és Janicsák István 2021. szeptember 16-án Fotó: Tóth Csaba/Facebook

Egykor és talán ma is országosan ismert nevekről van szó. A visszatérő, a Tóth Csabát támogató, majd Gattyán-pártivá váló Janicsák István a Zizi Labor frontembereként alkotott maradandót, Détári Lajos pedig a focikarrierje után a Megoldás Mozgalom legsikeresebb jelöltjeként.

Takács Lajos és Hajdu Mária

Hasonló kategória, csak őket sem előtte, sem utána nem ismerte senki. A két LMP-s egyszer csak kitalálta, hogy elindul a közös ellenzéki jelölt ellen a billegő körzetekben.

Csáki Judit

Csáki Judit színikritikus a választás után lett a jobboldali véleményvezérek afféle totemállata, úgy hivatkoztak rá, mintha a teljes budapesti értelmiséget reprezentálná a véleménye, amikor a választás után azt írta: „Ma láttam Orbán Magyarországát. Nyomorult, semmit sem értő, a nevüket leírni alig-alig tudó embereket, akik megkérdezték, hogy a három lap közül melyikre kell húzni a négy nemet. Ez a tömeg – mert ez tömeg – az a bázis, ami a kétharmadot biztosítja neki. Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés, szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement – elképedtem, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek, és mennyivel néznek ki többnek annál. Sok a cigány, sok köztük kevésért megvehető, meg is veszik őket, a szavazatukat is. Az országból, a világból nem értenek semmit, nem is akarják. Ez a többség, mint látjuk.” A kommentárok alapján azt érezhetnénk, hogy ezzel a fajta valóság-megnemértéssel gyakorlatilag össze is hozta a Fidesznek az újabb kétharmadot.

Marosi Beatrix

photo_camera A tanárok kirúgása ellen tüntetők egyik Marosi Beatrix-ellenes transzparense Fotó: Kaufmann Balázs/444

A Belső-pesti Tankerületi Központ igazgatója, aki a Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárát elbocsátotta, azzal vált híressé, hogy kiderült: a 2013-ban leadott szakdolgozatának egyes részeit másoktól vehette át. Csak tovább szította a kedélyeket, hogy kiderült, tavaly év végén milliós jutalmat kaptak a keménykedő tankerületi vezetők.

Potocskáné Kőrösi Anita

photo_camera Potocskáné Kőrösi Anita jobbikos képviselő a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló javaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. június 10-én Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Bár régóta a Jobbik képviselője volt, a Jobbik ügyvezető elnökével akkor lett tele minden, amikor összezördül vele Jakab Péter, aki aztán távozott is a pártból.



Lóci, a maratonfutó kisfiú

photo_camera Lóci, a 10 éves maratonista a szarajevói hőségben falja a kilométereket Fotó: Lóci és Oliver megcsinálja

Heves vitát robbantott a 10 éves Lóci esete, miután a fiú 36 fokban futotta le a szarajevói maratont.

Radics Kornélia és Horváth Gyula

photo_camera Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke és Nagy István miniszter az OMSZ 150. születésnapját ünneplő rendezvényen Fotó: kormany.hu/Fekete István

Az OMSZ vezetőit azután rúgta ki Palkovics László, hogy egy viharosnak ígérkező napon vihart jeleztek előre az augusztus 20-i tűzijáték idejére, de a vihar elmaradt, ezért menniük kellett. Azóta Horváthtot vissza is vették.

Pedrito

photo_camera Forrás: RTL Klub

Ő volt az a kolumbiai kisfiú, akit Sebestyén Balázs és Vadon János röhögve alázott a Celeb vagyok, ments ki innen! című műsorban. (Az ominózus jelenetben egyébként Sebestény Balázs kétszer is Paquitónak nevezte, ami a papagáj neve volt a Kincs, ami nincsben)

Pankotai Lili

photo_camera Pankotai Lili Fotó: Kristóf Balázs/444

A 18 éves gimnazista, akinek iskolát kellett váltania, miután slamelt az egyik tanártüntetésen.

Turóczi Zóra és Mehringer Szabolcs

Egy egész nap szenzációja volt, amikor vasárnap délután eltűnt egy 6 éves péri kislány, Turóczi Zóra, de másnap reggel Mehringer Szabolcs siklóernyős megtalálta.

KÜLFÖLD

Marina Ovszjannyikova

photo_camera Marina Ovszjannyikova

Ő volt az, aki márciusban az orosz állami 1-es csatornán élő adásban tiltakozott az ukrajnai háború ellen. Hazaárulással vádolták meg, de sikerült megszöknie a házi őrizetből, és már egy európai állam védelme alatt áll.

Liz Truss és Kwasi Kwarteng

photo_camera Liz Truss brit kormányfő és Kwasi Kwarteng brit pénzügyminiszter 2022. szeptember 23-án Fotó: DYLAN MARTINEZ/AFP

A sok szempontból is rekorder brit miniszterelnök és pénzügyminisztere nagyon rövid idő alatt okozott nagyon nagy kárt, ráadásul az alatt a pár hét alatt még II. Erzsébet is meghalt.

Michael Gahler és Karl Pachner

photo_camera Michael Gahler 2018. október 26-án Fotó: Aamir Qureshi/AFP

Miután Magyarország megmentette Kirill pátriárkát a szankcióktól, Michael Gahler, az Európai Néppárt külügyi szóvivője – annak ellenére, hogy Bayer Zsolt kussolásra szólította fel – azt üzente: „Ölelje meg Orbánt az, aki áldást ad Putyin embertelenségeire…” Karl Pachnert, az Osztrák Közszolgálati Rádió és Televízió egyik vezetőjét pedig felfüggesztették a tisztségéből, miután Facebook-posztjában Orbán esetleges haláláról írt.

