Aranybulla: II. András egy zseni, csak éppen mindent elbaszott

„A történet lebilincselő, a szakma kiválóságai vitték filmre, a 21. századi filmigényekhez igazodva. Az előzetesből már láthatják a nézők, hogy a képi világa túlzás nélkül felveszi a versenyt a tömegek által rajongott Trónok harcával.” (Veréb Tamás színész)

Nem volt könnyű dolga Rákay Philipéknek, amikor arra vállalkoztak, hogy 2022-ben, az Aranybulla születésének 800. évfordulóján 1 milliárd forintból készítenek filmsorozatot/mozifilmet II. András uralkodásáról, ugyanis a néhai Árpád-házi király uralkodása nem egy egyértelmű hőstörténet (ahogy azt az Origo két évvel ezelőtti, az A magyar király, aki ajándékokkal próbált híveket toborozni magának című cikke is mutatja).

A 6 részes sorozat minden részének elején kiírják, hogy: „II. ANDRÁS KIRÁLY A KORÁT JÓVAL MEGELŐZŐ REFORMGONDOLKODÓ, VALÓDI KERESZTÉNYI ÉRTÉKEKET KÉPVISELŐ URALKODÓ VOLT.” Ez abban is megnyilvánul, hogy:

Német sereggel támadta meg a bátyját, Imre királyt, de végül bebörtönözték.

Imre még 1204-ben bekövetkezett halála előtt megkoronáztatta alig 5 éves fiát, III. Lászlót, és megeskette Andrást, hogy támogatni fogja az unokaöccsét. De András figyelmen kívül hagyta az esküjét és IV. Ince pápa intését, semmibe vette a 4 éves király jogait. III. Lászlót és anyját földönfutóvá tette, külföldre menekültek, az 5 éves kisfiú Bécsben halt meg. (András egyébként a saját 4 éves lányát, Erzsébetet – akkoriba nem kirívó módon – politikai okokból kényszerházasságba adta egy 14 éves fiúhoz.)

A pápát is felbőszítve az intellektuálisan és erkölcsileg is alkalmatlan sógorát nevezte ki kalocsai érseknek, majd Horvátország, Dalmácia és Szlavónia bánjává, sőt 1212-ben erdélyi vajdává és a saját helyettesévé is megtette.

Féktelen birtokadományozásokba kezdett, amikből bőven jutott a király feleségével, Merániai Gertrúddal együtt érkezett németeknek is, akik olyan népszerűtlenek lettek, hogy a magyar főurak egy csoportja 1213-ban meggyilkolta a királynét.



Lerohant más országokat, Jeruzsálembe vezetett hadjáratot. Itt semmilyen érdemi katonai eredményt nem ért el, sőt jelentősebb katonai akciót sem hajtott végre. Közben az országát kiskirályok dúlták fel. Amikor elhatározta, hogy hazaindulnak, akkor éppen nem volt hajózási szezon, tehát ha lett volna pénzük, akkor sem tudtak volna hajón visszaindulni a magyar királyságba.

A tengeri szállítás fejében lemondott Velence javára Záráról, a vállalkozáshoz már induláskor kölcsönöket vett fel, a pénzt ereklyék vásárlására, adományozásra fordította. Akkon városát elérve felvette a Jeruzsálem királya címet, és annyit tékozolt itt is, hogy Gizella királynénak a veszprémi egyháztól kölcsönkért koronáját is el kellett adnia 140 márkáért. Hazafelé, 1218-ban ötletszerű házassági szerződéseket kötött, ezekből Béla fia és Mária lánya esetében házasság is lett.

András a jószágok osztogatása közben jövedelmének nagy részét elvesztette, ezért újabb bevételek után kellett néznie: bevezette a rendkívüli pénzadót és a nyolcadvámot, kötelezővé tette a pénzbeváltást, azaz a régi pénzt évente rosszabbal helyettesítették. Az új adók súlyos terhet jelentettek, a megerősödött főurak az addig királyi bíráskodás alá tartozó szabad szervienseket is igyekeztek fennhatóságuk alá vonni. Az elégedetlenség és zűrzavar végül akkorára nőtt, hogy András 1222-ben országgyűlést hívott össze Fehérvárra, ahol törvénybe foglalta a nemesség jogait garantáló szabadságlevelét.

photo_camera II. András politikája és annak következményei a 9. osztályos történelem-tananyagban Forrás: Nemzeti Köznevelési Portál

Tehát az Aranybulla sorozatnak tényleg nincs könnyű dolga, amikor a magyar történelem egyik legnagyobb uralkodójaként kívánja ünnepelni II. Andrást. Talán nem is sikerül mindig koherensen átadni, miért volt tévedéseiben is zseniális hadvezér és politikus is.

Az alkotók bevallott szándéka, hogy minél több iskolás lássa a meglehetősen rossz emlékű Andrást forradalmian új megközelítésében bemutató sorozatot, a filmet megszakítva pedig történészek magyarázzák el, mit is kell most gondolni a látottakról, és mit gondoltak akkor arról a szereplők, amiről egyébként fogalmunk sincs. Addig, amíg nem cserélik le a tananyagot, ne ebből készüljenek érettségire az ellenállási záradékból, már amennyiben van még töritanár, akit nem küldtek el polgári engedetlenség miatt.

Andrásról azt írja a történelemkönyv, gyenge kezű uralkodó lett volna. A sorozat ezzel úgy száll szembe, hogy lépten nyomon kiderül Andrásról, hogy gyenge kezű uralkodó volt.

Itt van például a Bánk bánból elhíresült királynégyilkosság. A sorozat szerint András felesége, a merániai Gertrúd meggyilkolása után András csak az összeesküvők egyik vezetőjét fejeztette le. (A valóságban viszont nemcsak őt, hanem több embert is karóba húzatott.) Magáról a merényletről azt állítja a sorozat, hogy: „Az összeesküvés a bajok orvoslására tett utolsó kétségbeesett kísérlet lehetett. Az urak abban reménykedhettek, hogy a gyűlölt Gertrúd befolyása nélkül a német befolyása csökken majd és András sem nézi tétlenül a rokonok túlkapásait.”

Merthogy Gertrúd hataloméhes, „feleségére hallgatva András néha túllő a célon”, a merániai rokonok pedig – akik fegyverére támaszkodott egyébként éppen a magyarok ellen András – irritálják a magyarokat. Az egyik történész ugyan azt mondja, nyilván kizárólag arra a korra gondolva, hogy „a magyar politikai élet elképesztően férficentrikus, rendkívül rosszul viselik azt, hogy a királyné régensként viselkedik, hogy ő tartja kézben az ügyeket, amikor a király csatázik és távol van. Egyébként jól csinálja, láthatóan a dolgok működnek, de mégiscsak egy nő.”

Aztán ugyanő azzal próbálja mentegetni a királynő megölését, hogy az „a magyar politikai mentalitásba kevésbé illik bele, nem sok magyar királynét gyilkoltak meg. Ez inkább egy déli, balkáni színezetű kultúrából érthető meg.”

A sorozat narrátora pedig megmagyarázza, hogy a királyné ellen lázadó összeesküvés szereplői a délvidéki területek főuraiból kerültek ki. Vagyis magyarokat irritáltak a külföldiek, ami miatt aztán bosszút álltak a balkániak.

Majd mindezek után közlik a sorozatban, hogy bár Andrást legbelül marja a bosszú, de nem borítja fel a hatalmi egyensúlyt. Hogy ez mennyire sikerült, arra a sorozatban is választ adnak: „A lázadó urakat felbátorítja a király puha reakciója, úgy érzik, az uralkodó meggyengült, és ezért eljött az idő, hogy a saját javukra fordítsák az eseményeket.” Az is előfordul, hogy „András minden tiltakozása ellenére Béla fiát az András párti főurak megkoronázzák”.

András ezek után elmegy egy teljesen értelmetlen keresztesháborúba. Ez megint egy teljesen kaotikus pontja a sorozatnak. Azt kénytelenek érinteni, hogy a hatalmas költségek miatt súlyos adósságokba veri magát András. A tengeri szállításért a velenceiek sok pénzt kérnek, amit András csak úgy tud kifizetni, hogy átengedi nekik Zára városát. A sorozat mindezt bölcsnek nevezi. Visszafelé azért nem jönnek hajóval, mert pénzük sem lenne rá, és hajózási szezon nincs, ezért több ezer kilométert gyalog tesznek meg,

A keresztes hadjáratban nagy csatában nem vettek részt, az erődöt, amit el szerettek volna foglalni, nem tudták elfoglalni. Eredményként a sorozatban megszólaló egyik történész azt említette, hogy ő a keresztes sereg viszonylag kis áldozatokkal történő hazavezetését mindenképpen egy rendkívül jelentős fegyverténynek tekinti. Egy másik szakértő szerint ez valójában nem is hadjárat, hanem zarándoklat. További eredmény, a narrátor szerint: „András a Szentföldről számtalan felbecsülhetetlen értékű szent ereklyével tért vissza, ami egyfelelő az emberek hitének megerősítését szolgálta, másfelől a kincsek adományozásával a király komoly politikai haszonra is szert tehetett. Ráadásul a visszaúton jelentős diplomáciai sikereket arat, stratégiai fontosságú szövetségeket kötve.”

És mi történik, miközben András távol van? A sorozat szerint a királyné megölése után életben hagyott főurak dúlják és fosztogatják az országot. „A király távollétében az egymással marakodó nagyurak viszálykodása a kisembereken csattan” – hangzik el a filmben, felidézve a régen annyit hallott kisemberezést.

A király hazajön, de közli, hogy „nem állunk bosszút az urakon sem, sőt a palotába is visszatérhetnek, azonban új törvényt írunk, amit nekik is be kell tartaniuk”

Majd pár év múlva megköti az Aranybullát, amire nem a főurak kényszerítik rá, ahogyan a tankönyvben szerepel, hanem a sorozat szerint a király ajánl szövetséget a korábban királynégyilkos, országot dúló főuraknak.

A sorozat történészei pedig nem fogják vissza magukat: „Andrásnak hihetetlenül jó ötletei vannak, tényleg egy zseni” vagy „Zseniális, ma azt mondanánk rá, hogy mesterterv”.



Szavaikból az következik, hogy meg nem értett zseni volt András. Mert hiába igyekezett együttműködésre kényszeríteni az ország széthúzó erőit, sokan voltak, akik a reformjat nem értették, de nem is érthették, mert „sok tekintetben nem csak évekre, évtizedekre, hanem évszázadokra is előremutató rendelkezések ezek. És ennyire távlatos gondolkodásra csak a legnagyobbak képesek” - foglalták össze a történészek, mit kell gondolni Andrásról.

A királyról ugyan azt terjedt el, hogy a fél országot eladományozta, de a sorozatban megszólaló szakértők szerint szerkezetileg akarta átalakítani a gazdaságot. Pech, de „a korabeli magyar társadalom András reformpolitikájára nem volt fogadóképes, a gazdasági viszonyok pedig ilyen horderejű változtatatásokhoz még nem voltak elég rugalmasak”.

Az évszázadosan előre gondolkodó András aztán viszonylag hamar változtatni kényszerül az Aranybullán, mert a pápának vannak kifogásai. A sorozat ezt így zárja le: „András bölcs királyként változtatott az Aranybulla passzusain, hogy az egyháznak is a kedvére tegyen, és a fiával se romoljon meg teljesen a kapcsolata”.

Aztán egy könnyed gondolatmenettel András fiára, IV. Bélára tolja az egész felelősséget a hat évvel később tatárjárásért.

„Halála után fia, IV. Béla azonnal nekilátott apja életművének a lebontásához és a nemzeti szövetség felbomlasztásához. Mindez 1241-be katasztrofális következményekkel járt, amikor mongol hódítók törtek az országra. A muhi pusztítás felnyitott Béla szemét, aki a tatárjárás után visszatért az Aranybulla szövetségéhez, az apja örökéhez.”

Miután a NER-ről van szó, és a rendszerhez törleszkedő Rákay Philipre bízták a sorozat elkészítését, a néző óhatatlanul is kutatni kezdi a mának szóló üzenetet.

Szóba kerül például a pénzrontás, aminek segítségével a király növelhette a jövedelmét, amit András meg is tett. „Az Aranybulla megengedte a királynak, hogy nemzetmentő célokra akár gyengíthesse is a pénzt” – mondja az egyik történész.

Ha a szoborfaragás időnként nehézségekbe is ütközik, a Nemzeti Filmintézet cserébe olyan látvánnyal kárpótolja a nézőt, hogy leesik az álla.

photo_camera „Komoly fegyvertény, hogy II. András épségben haza tudta vezetni keresztes lovagjait, s a több ezer kilométeres út során gondoskodni tudott katonái ellátásáról is.” Fotó: Aranybulla – A megszentelt föld, MTVA

A sorozatot Fóton, Etyeken a Korda stúdióban, Göbölyösjáráson, a tárnoki kőbányán és az alcsúti arborétumban forgatták, de kiemelkedő helyszín volt a jáki templom is. A csatajeleneteket Pátyon és Budakeszin vették fel.