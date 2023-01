Kemény ellenállást ígérnek az ukrán területvédelmisek, ha újra elindulnának észak felől az oroszok

Ha Oroszország beigazolná az ukrán hadvezetés félelmeit, és február-márciusban újra az ország északi részén indítana offenzívát, már nehezebb dolga volna, mint 2022 február-márciusában. Sikerrel ugyan már akkor sem járt, pedig akkor Szumi városánál csak gyengén felszerelt, szedett-vedett területvédelmi egységek vették fel a harcot az agresszorral. A városban mindössze ötven ukrán katona tartózkodott az invázió napján, de a hadvezetés őket is hátrarendelte, ezért négyszáz alig kiképzett, alig felszerelt (jó részük civil ruhában harcolt) területvédelmisnek kellett tartani az állásokat. A védők közül sokan alig néhány nappal korábban, a háború kezdetekor fogtak először fegyvert.

photo_camera Sáncépítés Szumiban 2022 augusztusában. Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Az északi, északkeleti határvidéket most is ilyen területvédelmi egységek védik, mivel a reguláris haderőt keleten, a frontokon. Luhanszk és Harkiv határán, Bahmutnál, Herszonban kötik le a harcok.

A háború kirobbantásakor az orosz terv az volt, hogy gyorsan lerohanják Kijevet. A tervben kulcsszerepe lett volna annak, hogy Szuminál, illetve nyugatabbra, Csernihivnél elfoglalják azokat a fontos vasúti és közúti csomópontokat, amelyeken át biztosíthatták volna a Kijevet ostromló orosz erők utánpótlását. De Szumiban az alig kiképzett, csak kézifegyverekkel felszerelt amatőrök sikerrel tartóztatták fel azt, amit akkor még a világ második legnagyobb hadseregének tartottak, és ami az utóbbi hónapokban Ben Hodges tábornok, az Európában állomásozó amerikai erők egykori főparancsnokának találó jellemzése szerint azóta Ukrajnán belül bizonyult a második legerősebb hadseregnek.

A Guardian riportere Szilveszterkor Szumi városánál járt, az „északi fronton”, ahol tavasz óta, amikor összeomlott a Kijev elleni offenzíva, és a támadók teljesen viszavonultak, hallgatnak a fegyverek. A helyi területvédelmisek szerint, ha az oroszok újra megpróbálnának északról betörni, már közel sem lenne annyira egyszerű dolguk. A védők sokkal jobban felkészültek, hónapok óta gyakorlatoznak, komoly védműveket építettek, fegyvereik, felszereléseik is sokkal jobbak, mint a háború első szakaszában. „Minden út koordinátáit ismerjük, így amint felbukkannak az oroszok: bumm” – mondta Andrij, a területvédelmisek 52 éves parancsnoka, a kezével mutatva, hogyan képzeli a tüzérségi csapást a támadókra. „Aztán még ott vannak a mocsarak, meg az aknamezők” – mondta a Andrij. (Via The Guardian)