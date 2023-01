Megdőlt az újévi melegrekord

Sose volt még olyan meleg Magyarországon január 1-én, mint idén a baranyai Sellyén, ahol 18,9 fokot mértek, jelentette az Országos Meteorológiai Szolgálat. A melegrekord nem volt váratlan, délnyugat felől szubtrópusi légtömeg érte el az országot, a napsütéses tájakon így eleve 12-19 fokos maximumhőmérsékletre számítottak.

A Sellyén mért 18,9 fok 1,4 fokkal haladja meg az eddigi melegrekordot, aminél ma 15 mérőállomáson mértek magasabb hőmérsékletet.

Budapesten viszont nem dőlt meg a napi rekordhőmérséklet, Ferihegyen 13,7 fokot mértek, ami 0,7 fokkal marad el a tavalyi lágymányosi rekordhőmérséklettől.

A meteorológia szerint az is biztosra vehető, hogy január 2-án is megdől majd az országos melegrekord, mert az eddigi legmelegebb január 2-án, 1992-ben csak 16,4 fokot mértek. (Via MTI)