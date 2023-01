New Yorkban legalizálták a halottak komposztálását

Kathy Hochul, New York állam kormányzója 2022 utolsó napján legalizálta a "természetes organikus redukciót", vagy ahogy a köznyelvben hívják, a halottak komposztálását. Ezzel az úttörő Washington állam, valamint Colorado, Oregon, Vermont és Kalifornia után New York lett a hatodik állam, ahol már legális opció a temetkezésben a hagyományos temetkezési eljárásnál zöldebb, környezetkímélőbb komposztálás.

photo_camera Micah Truman, a Return Home temetkezési vállalat igazgatója mutat be egy komposztáló ládát, amiben Washington államban, a cég székhelyén már 2019 óta legálisan lehet holttesteket komposztálni. Fotó: JASON REDMOND/AFP

A komposztálás persze ez esetben nem azt jelenti, hogy a halottakat ezentúl simán komposztálókba dobhatják. A holttesteket az eljárás során erre szakosodott temetkezési cégek "organikus redukciós létesítményeiben" bonthatják majd le.

Az eljárás során a halottat alfalfával, szénával, faforgáccsal kitömött tárolóba rakják, ahol a folyamat végén a mikróbák egy köbméternyi, harminchat zsáknak megfelelő mennyiségű, tápanyagban gazdag termőfölddé dolgozzák fel a holttestet.

Hochulnak komoly személyes vívódással járt a törvényjavaslat kihirdetése. Ő maga ír katolikusként határozza meg magát, és gyakran beszél arról, hogy gyökerei milyen mértékben befolyásolják politikai döntéseit. Márpedig most a New York-i katolikusok azért lobbiztak, hogy vétózza meg a halottak komposztálását lehetővé tevő törvényt. (Via The Guardian)