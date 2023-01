Putyin újévi fogadalma: harc a végső győzelemig

Vlagyimir Putyin most először mondta el egyenruhás férfiak és nők társaságában szokásos újévi beszédét, eddig általában egyedül állt a nyilvánosság előtt. Az is újdonság volt, hogy beszéde kilenc percig tartott, ilyen hosszan még soha nem beszélt 22 éves uralma alatt. Tavaly még arról beszélt, hogy a szilveszter a jókedv és a boldog gondolatok napja, most erről már szó sem volt. És a háború kezdetén tapasztalt törekvéseknek sem volt nyoma: Moszkva sokáig úgy kezelte az ukrajnai háborút, mint egy konfliktust, aminek az oroszok többségének életére nincs hatása.

photo_camera Vlagyimir Putyin és az egyenruhások az újévi beszéd felvételén Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Közben a háború lassan egy éve tart, jelenleg esély sincs a békére, az oroszok a gyors győzelem helyett kilátástalan iszapbirkózásba lavírozták magukat, és moszkvai jelentések szerint is közel húszezer orosz katona halt meg.

Az Ukrajnával február 24. óta háborúban álló Oroszország elnöke azt mondta, hogy a nyugat éveken át békés szándékairól biztosította őket, valójában a neonácikat bátorította. Nem voltak felkészülve arra, hogy nyugati fegyverekkel kell majd szembenézniük. Az oroszoknak kötelességük megvédeni a szülőföldjüket.

A 2022-es évet fontosnak nevezte az Oroszország teljes szuverenitása felé vezető úton, most alapozzák meg jövőjüket, valódi függetlenségüket. Ez az év sok minden helyére tett szerinte, választóvonalat húzott bátorság és hősiesség, valamint árulás és gyávaság közé.

Putyin végső győzelmet ígért a „a családokért és Oroszországért”.

(BBC, Reuters)