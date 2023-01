2023-ban a II. hidegháború könnyen III. világháborúvá alakulhat

Optimistán várta az új évet? Akár még oka is lehetett volna rá. Végül is tavaly ilyentájt Gazda Alberttel és Magyari Péterrel már bőszen dolgoztunk "Azt játsszák a nagyhatalmak, hogy máris kirobban a harmadik világháború, és ezt 2022 elején nem is lehet teljesen kizárni" című, egy év távlatából visszatekintve is meglehetősen találó cikkünkön, hogy bő másfél hónappal később Vlagyimir Putyin tényleg lerohanja Ukrajnát. Ennél már csak jobb jöhet, gondolhatnánk naivan. De nem mindenki ennyire derűlátó. Niall Ferguson, korunk egyik eminens történésze, aki egyszerre tanít az USA, vagyis a világ két top egyetemén, a Stanfordon és a Harvardon - és aki tavaly ilyenkor maga is háborút jósolt Ukrajnában - a Bloombergen publikált idei évindító esszéjében egyből azzal a felütéssel indít, hogy 2022 volt a háború nagy visszatérése, de 2023 lehet az, amikor a II. hidegháború a III. világháborúvá alakul.

Lépj be a Körbe, és olvass tovább! Légy része a közösségünknek, segítsd az újság működését! Érdekel Már tagja vagy a körnek? Lépj be!