Havi 5,3 millió forint a villanyszámlája a Mészároshoz és Tiborczhoz köthető kiskunhalasi járványkórháznak, pedig egy éve nem is működik

Nem tudni, mi lesz a sorsa a koronavírus-járvány kezdetekor rohamtempóban felhúzott kiskunhalasi járványkórháznak, de addig is jelenleg havi 5,3 millió forintos villanyszámlát csinál, írja az Átlátszó.

A kórházat a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV és az Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető West Hungária Bau Kft. húzta fel 2020 tavaszán, a hvg.hu szerint bruttó ötmilliárd forintért. 2021 novembere óta nem kezelnek betegeket az intézményben.

photo_camera A kiskunhalasi járványkórház 2020 tavaszán Fotó: Bús Csaba/MTI/MTVA

A százötven férőhelyes, negyven ágyas intenzív részleggel rendelkező mobilkórházat hivatalosan 2021. május 31-én zárták be, de a bent fekvő betegeket novemberig még kezelték. Hiába nem üzemel több mint egy éve, villanyszámlája így is van az intézménynek, nem is kicsi.

Azt nem tudni, az illetékesek meddig tervezik égetni a közpénzt egy nem működő kórház rezsikiadásainak finanszírozására, írja a hvg, ahogy arról is csak találgatások vannak, miért kellett egyáltalán bezárni.