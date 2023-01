Katar-gate: felfüggesztik két EP-képviselő mandátumát

„A belga igazságügyi hatóságok kérésére gyorsított eljárást indítottam két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére” – írta Roberta Metsola, az EP elnöke. Az AFP azt írta, a két politikus mentelmi jogának felfüggesztése összefügg a december elején kirobbant Katar-gate korrupciós botránnyal.

photo_camera Roberta Metsola Fotó: PATRICK HERTZOG/AFP

Az ügy egyik fő gyanúsítottja, a görög Eva Kaili és férje mellett több más képviselőt is összefüggésbe hoztak a botránnyal, az egyikük a belga Maria Arena, ő alkalmazta asszisztenseként Kaili férjét, az olasz Francesco Giorgit.

Kailit és társait december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok, 1,5 millió eurót foglaltak le házkutatásokon. Giorgi beismerő vallomást tett, ami szerint tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amit Marokkó és Katar is arra használt, hogy beavatkozzon az EP döntéseibe.

Gyanúsított Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice NGO igazgatója és egy volt olasz EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is, aki a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű NGO elnöke. A vád mindegyikük ellen bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció. (HVG)