A dohánycégeknek is fizetniük kell a cigicsikkek feltakarításáért Spanyolországban

Péntektől egy új törvény arra kötelezi a Spanyolországban működő dohánycégeket, hogy ők is járuljanak hozzá annak a milliónyi cigicsikknek a feltakarítási költségeihez, amiket a fogyasztóik dobálnak szét az utcákon. Egy darab cigicsikk nagyjából 10 év alatt bomlik le, de közben olyan mérgező anyagokat bocsát ki, mint az arzén és az ólom.

Az új szabály egy olyan törvénycsomagnak a része, amivel a hullanék mennyiségét igyekeznek csökkenteni és ösztönzik az újrahasznosítást. Ebben szerepel többek között az egyszer használatos műanyag evőeszközök és tányérok, vattapamacsok, expandált polisztirol poharak és műanyag szívószálak betiltása, valamint a műanyag élelmiszercsomagolás visszaszorítása is. Az uniós irányelveknek megfelelő jogszabály arra kötelezi a szennyezőket, hogy ők takarítsák fel a szemetet, amit létrehoznak.

A dohánycégeknek pedig fel kell hívniuk az emberek figyelmét arra is, hogy ne dobálják szét a csikkeket közterületen. Hogy a takarításhoz pontosan hogyan fognak hozzájárulni, az egyelőre nem tisztázott. De ötletek már vannak: Egy katalán tanulmány szerint a költségek évente 12-21 eurót jelentenek polgáronként, ami összesen akár 1 milliárd eurót is elérheti. Tavaly a katalán kormány kezdeményezte, hogy darabonként 0,2 euróért lehessen visszaváltani a cigicsikkeket, ami nagyjából 4 euróval növelné egy doboz cigi árát. Ugyanakkor ezt a rendszert még nem vezették be.

Várhatóan a dohánycégek áthárítják a költségeket a fogyasztókra, ami akár még ösztönözheti is a leszokást. A spnyol kormány adatai szerint a spanyolok 22 százaléka dohányzik (a nők 16,4 százaléka, a férfiak 23,3 százaléka).

A közegészségügyi okoból és a tenger védelme érdekében eddig már közel 500 spanyol strandot nyilvánítottak füstmentesnek. Tavaly Barcelona betiltotta a dohányzást a város mind a 10 strandján. (Guardian)