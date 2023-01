A kínai pártsajtó szerint csak keveseknél okoz súlyos tüneteket az országon végigsöprő covidhullám

A kínai állami média kedden kevéssé súlyosnak nevezte az országon végigsöprő koronavírus-hullámot, miközben kínai tudósok várhatóan a nap folyamán fogják majd tájékoztatni az Egészségügyi Világszervezet (WHO) képviselőit az ország járványhelyzetéről, írja a Reuters.

Peking december 7-én kezdte meg 180 fokos fordulatát a járványkezelésben, szabadjára engedve a vírus terjedését egy alacsony immunitású és nyugati szintekhez képest alacsony átoltottságú lakosságon. Azóta érkeznek ugyan hírek arról, hogy rengeteg kínai kapja el a vírust, de a WHO szerint Peking adós maradt a megbízható adatokkal.

photo_camera Sinovac vakcinára váró emberek Hongkongban, január 2-án Fotó: VERNON YUEN/NurPhoto via AFP

Nemzetközi szakértők szerint akár egymillió áldozata is lehet a járványhullámnak az év végére, ehhez képest a kínai sajtóban eddig napi pár esetről lehetett olvasni. Kedden aztán a hivatalos pártlapban, a Zsenmin Zsipaóban több kínai kutatót is idéztek, akik szerint a vírus okozta betegség az emberek többségénél enyhe lefolyással jár, míg súlyos-kritikus megbetegedést csak a fertőzöttek 3-4 százalékánál tapasztaltak, legalábbis a pekingi kórházakba bekerülők mintája alapján.

A lapban idéztek beszámolót Szecsuan tartományból is, ahol a Nyugat-Kína Tinafu Kórház igazgatója mondta el, hogy az elmúlt három hétben 46 ember került intenzív osztályra, és ez a tünetekkel rendelkező fertőzöttek mindössze 1 százaléka. A helyi egészségügyi szolgálat szerint a tartomány lakóinak mintegy 80 százaléka fertőződhetett meg.

A WHO legutóbb pénteken kérte Pekinget, hogy rendszeresen tegyenek közzé konkrét adatokat tartalmazó, valós idejű információkat a járvány terjedéséről. Kedden elvileg össze is jön majd egy találkozó a WHO és a kínai kutatók között, a világszervezet erre kórházi, vakcinációs és halálozási adatokat is kért Kínától.

Kedden a Financial Times arról írt, hogy az EU ingyenes vakcinákat ajánlott fel Kínának, hogy segítsék a vírus terjedését. Szerdán pedig az EU kormányainak egészségügyi tisztviselői ülnek össze, hogy közös fellépésen gondolkodjanak. Jelenleg ugyanis vannak országok, melyek megkövetelik a Kínából érkezők tesztelését, míg máshol ez nem kötelező.

A Reuters hozzáteszi azt is, hogy a tömeges megbetegedések Kínában komoly gazdasági problémákat is okozhatnak, hiszen mind munkások, mind a fogyasztók ágynak dőlhetnek, ami komoly károkat okozhat az eleve feszített helyzetben lévő gazdaságnak.