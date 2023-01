Egy épületben laktak az orosz katonák és tárolták a lőszereket, rengeteg áldozata lett az ukránok támadásának

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be legutóbbi üzenetében, hogy hírszerzési információk alapján úgy tudja, Moszkva iráni drónokkal tervez elhúzódó támadást ukrán célpontok ellen. Zelenszkij szerint az oroszok célja, hogy kimerüljön az ukrán védelem a drónok folyamatos támadása következtében.



Az elmúlt három éjszaka nőtt az orosz támadások száma, az oroszok városokat és erőműveket is támadtak a drónokkal. Zelenszkij elmondása szerint csak az év első napján az ukrán légvédelem 80 iráni drónt lőtt le.

Közben szilveszter éjszaka az ukránok is jelentős támadást hajtottak végre, és a donyecki bázis bombázása során ukrán források szerint több száz, míg orosz források szerint 63 ember halt meg. A támadás mértékét jelzi, hogy a harctéri áldozatokat nagyon ritkán bevalló oroszok viszonylag hamar bejelentették a 63 áldozatot.

Makijivka városában azt az épületet érte találat, ahol az orosz haderő állomásozott, az épület szinte teljesen elpusztult. A BBC oroszországi szerkesztője, Steve Rosenberg szerint ez annyira halálos támadás volt, hogy Moszkva számára egyszerűen nem volt opció, hogy ne közöljenek róla semmit. Mindenesetre a háború kezdete óta az orosz hivatalos bejelentések alapján soha nem volt még ennyi áldozata egyetlen incidensnek sem.

Az orosz védelmi minisztérium hétfői közleménye szerint az ukránok hat rakétát lőttek ki a HIMARS-okból, ebből az oroszok elmondása szerint kettőt tudtak leszedni, a többi viszont eltalálta az épületet, ahol a katonákat állomásoztatták.

A csapás híre heves érzelmeket váltott ki az orosz nyilvánosságban is, ahol nacionalista szereplők és politikusok is dühösen fogadták a történteket. A Reuters összeállítása szerint voltak, akik az orosz parancsnokok megbüntetését követelték, mivel óvatlanul jártak el. Felmerült az is, hogy az épületben nemcsak toborzott katonákat szállásoltak el, hanem nagy mennyiségű lőszert is tároltak.

Ezt kifogásolták leginkább az ismert orosz katonai bloggerek is, akik szerint a parancsnokoknak tudniuk kellett, hogy az ukrán rakéták hatótávolságán belül vannak, mégis egy helyre kerültek a katonák és a lőszer.

Az egyik legbefolyásosabb katonablogger, a korábban Kelet-Ukrajnában az oroszpárti erőket irányító Igor Girkin korábban arról írt, hogy a támadásnak több száz áldozata és sérültje lehet.

Az ukránok korábban szinte soha nem vállaltak fel egyetlen támadást sem, melyet az ország orosz ellenőrzés alatt lévő részén hajtottak végre, és Zelenszkij sem tért ki a történtekre hétfői beszédében. Ugyanakkor az ukrán vezérkar hétfőn közölte, hogy az orosz haderőn és katonai felszereléseken csaptak rajta.

A történtek miatt vizsgálatot követelt Grigorij Karaszin, egykori külügyminiszter-helyettes, jelenleg parlamenti képviselő, és hozzá csatlakozott több politikus is, akik szintén a felelősök megbüntetését követelték. Az egykori házelnök, Szergej Mironov pedig arról beszélt, hogy nyilvánvaló, hogy sem az orosz légvédelem, sem a hírszerzés nem működött megfelelően.