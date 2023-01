Egyetlen nap alatt 65 ezren keresték fel XVI. Benedek ravatalát

Hosszú sorokban várakoztak az emberek hétfőn a Szent Péter Bazilika előtt, hogy búcsút vegyenek a december 31-én elhunyt XVI. Benedek emeritus pápától, írja az AP. A csütörtöki temetés előtt három napig lehet felkeresni a ravatalt, a Vatikán tájékoztatása szerint ezt az első nap 65 ezer ember tette meg.

photo_camera Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Szintén az AP számolt be arról, hogy Benedek pápa hosszú időn át hivatalban lévő magántitkára pedig könyvet írt, amely a kiadója szerint sötét manőverekről és botrányokról fogja lerántani a leplet.

Georg Gaenswein érsek könyve még a hónap folyamán megjelenik Olaszországban, majd várhatóan más országokban is. A 66 éves német Gaenswein közel három évtizeden át szolgált Benedek mellett, és azután is Benedek legfőbb bizalmasa és védelmezője maradt, hogy a pápa lemondott posztjáról. A beszámolók szerint a német pap adta fel az utolsó kenetet is az emeritus pápának, és ő hívta fel Ferenc pápát is a halálhírrel.

A kiadó szerint Gaenswein könyve személyes vallomás lesz egy szelíd emberről, kiváló tudósról, és a bíborosról, majd pápáról, aki történelmet írt. De emellett a könyv első kézből származó részleteket közöl majd a Vatikánban zajló machinációkról, sötét manőverekről, és a Benedekkel szemben megfogalmazott szemenszedett rágalmakról is.

