Kína korlátozná az országokat, amelyek korlátozásokat vezetnek be a kínaiakkal szemben

A kínai kormány „viszontkorlátozná” azokat az országokat, amelyek utazási korlátozásokat vezetnek be a kínai turistákkal szemben, írja a BBC. Az Egyesült Államokban, Indiában, Japánban és az Egyesült Királyságban újra kötelezően tesztelik a Kínából érkezőket, a távol-keleti országban ugyanis megugrott a covidfertőzések száma. Ráadásul sokan attól tartanak, hogy a haláleseteket

aluljelentik, azaz jelentős részükről nem is számolnak be a hatóságok. Kína karácsonykor leállította a napi járványadatok közlését. Az utolsó frissítés december 24-én kevesebb mint ötezer koronavírusos esetről számolt be, miközben egyes elemzők szerint a napi esetszám valójában meghaladja a kétmilliót, és még ebben a hónapban elérheti a négymilliós csúcsot is.

Magyarország egyelőre nem készül szigorítani a kínaiak beutazásán.

photo_camera Kislánytól vesznek mintát Kínában Fotó: MA XIAORAN/Xinhua via AFP

Kína kormánya bejelentette, január 8-tól enyhít a „zéró covid” stratégián, azaz felold néhány szigorú járványügyi korlátozást. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) őszinte adatok közlésére szólította fel az országot, az Európai Unió pedig végtelen számú koronavírus-vakcinát ajánlott fel. Mao Ning kormányszóvivő kijelentette,