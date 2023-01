Hatvanhét éves korában meghalt Fred White, az Earth, Wind & Fire egykori dobosa. Tehetségének már gyerekkorában csodájára jártak, 16 éves korában már volt lemezfelvétele.

photo_camera Frwed White (1955-2023) Fotó: Verdine White Facebook-oldala

1974-től tagja volt a féltestvére, Maurice White által alapított Earth, Wind & Fire-nek. Az együttes egy évvel később, a That's the Way of the World című albummal vált világhírűvé.

Lemezeikből 100 milliót adtak el világszerte.

Fred White halálhírét az öccse, Verdine White basszusgitáros jelentette be az Instagramon, az okát nem közölte. (BBC)