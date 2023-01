Mi várható idén Kim Dzsonguntól?

Bár 2022-ben a világ leginkább az orosz–ukrán háborúra és a kínai járványhelyzetre figyelt, az elmúlt év nagyon érdekes volt egy másik diktatúrában, Észak-Koreában is.

Észak-Korea tavaly több rakétát lőtt ki, mint bármikor korábban, valaha elindított rakétái negyede 2022-ben érte el az eget. Kim Dzsongun bejelentette azt is, hogy Észak-Korea nukleáris fegyverekkel rendelkező állammá vált.

Ez 2017 óta – amikor Donald Trump még amerikai elnökként „tűzzel és dühvel” fenyegette meg Észak-Koreát – a legmagasabb szintre emelte a feszültséget a Koreai-félszigeten.

Felpörgetett atomfegyverkezés

2022-ben Észak-Korea fegyverei sokat fejlődtek: az évet még Dél-Korea támadására tervezett rövid hatótávolságú rakéták tesztelésével kezdte, majd jöttek a Japán célba vételére alkalmas közepes hatótávolságúak, az év végére pedig sikeresen tesztelte az eddigi legerősebb interkontinentális ballisztikusat, a Hvaszong 17-et, ami az állítások szerint bárhová képes eljutni az Egyesült Államokban is.

Miután Kim Dzsongun szeptemberben bejelentette, hogy Észak-Korea visszafordíthatatlanul nukleáris fegyverekkel rendelkező állam lett, felfedte, hogy ezeket a fegyvereket már nemcsak a háború megelőzésére tervezték, hanem támadó csapást is mérhetnek vele.

photo_camera Kim Dzsongun integet az ünneplő tömegnek 2021. április 15-én Fotó: STR/AFP

A harmadik generációs diktátor az év végéhez közeledve összeterelte a kormányzó Munkáspárt tagjait, hogy kitűzze 2023-as céljait. Listája élén az atomfegyverek gyártásának „exponenciális növelése” állt, azt mondta, ebbe bele kell tartoznia a kisebb, taktikai nukleáris fegyverek tömeggyártásának, amikkel háborút lehetne folytatni Dél-Korea ellen.

Ankit Panda, a Carnegie Endowment for International Peace atomfegyver-szakértője a BBC-nek azt mondta, ez a legkomolyabb fejlemény. Panda szerint „a következő évben a legtöbb rakétakilövés nem teszt, hanem hadgyakorlat lesz, mivel Észak-Korea arra készül, hogy a rakétáit bevetheti egy esetleges konfliktusban”.

A taktikai nukleáris fegyverek előállításához Észak-Koreának először egy miniatürizált atombombát kell gyártania, amit egy kis rakétára lehet szerelni. A világ még nem látott bizonyítékot arra, hogy Phenjan képes volna erre. A hírszerző közösség 2022 nagy részét azzal töltötte, hogy egy ilyen eszköz tesztelésére várt, de ez nem történt meg. Most arra számítanak, hogy 2023-ban jöhet el az ideje.

Kim Dzsongun újévi listáján szerepelt egy kémműhold is, amit állítása szerint tavasszal állítanak pályára, és egy erősebb, szilárd tüzelőanyagú interkontinentális ballisztikus rakéta, ami a jelenlegi modellnél kevesebb figyelmeztető jelzéssel lőhető ki az USA-ra.

A 2021 elején indult ötéves tervben kiemelt jelentősége van a stratégiai fegyverek fejlesztésének. Mindezek alapján az várható, hogy Phenjan továbbra is agresszíven teszteli, finomítja és bővíti nukleáris arzenálját, dacolva az ENSZ-szankciókkal. Kevesebb mint 3 órával az új év beköszönte után már végre is hajtotta az első rakétatesztet.

Durvulhat a külpolitika

A kiterjedt célok listája miatt nem várható, hogy az észak-koreai vezető idén újra tárgyalni kezdjen az Egyesült Államokkal. A nukleáris leszerelési tárgyalások utolsó fordulója 2019-ben összeomlott, azóta Kim Dzsongun semmi jelét nem mutatta, hogy beszélni akarna az amerikaiakkal.

photo_camera Kim Dzsongun és Donald Trump találkozója az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezetben 2019. június 30-án Fotó: Brendan Smialowski/AFP

Az egyik elmélet szerint Kim Dzsongun addig nem is tér vissza a tárgyalóasztalhoz, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyította, hogy Észak-Korea képes hatalmas pusztítást okozni az USA-nak és Dél-Koreának. Észak-Korea eközben tavaly közeledett Kínához és Oroszországhoz.

Rachel Minyoung Lee – aki 20 évig az amerikai kormány észak-koreai elemzőjeként dolgozott, most pedig az Open Nuclear Network tagja – azt mondja, könnyen lehet, hogy Phenjan alapvetően megváltoztatja külpolitikáját. „Ha Észak-Korea többé nem tekinti biztonsága és túlélése szempontjából szükségesnek az Egyesült Államokat, az mélyen befolyásolja a jövőbeni nukleáris tárgyalások formáját” – mondta.

Észak és Dél összecsaphat

A Koreai-félszigeten május óta feszült a helyzet, minden északi provokációért Dél-Korea – és néha az Egyesült Államok is – visszavág. Akkor iktatták be az új dél-koreai elnököt, aki azt ígérte, keményebb lesz Észak-Koreával szemben. Jun Szuk-jol szerint Észak-Korea megállításának legjobb módja, ha katonai erővel válaszolnak a fenyegetéseire. Dél-Korea újra elindította a nagyszabású közös hadgyakorlatokat az USA-val, ami ellen Phenjan tiltakozott és újabb rakétákat lőtt ki. Ezután mindkét fél harci repülőgépekkel repült a határai közelében, és belelőttek a tengerbe.

photo_camera Közös amerikai és dél-koreai hadgyakorlat Dél-Korea keleti partjánál 2022. október 5-én Fotó: Dél-korea védelmi minisztériuma/AFP

Múlt héten a helyzet eszkalálódott, amikor Észak-Korea váratlanul öt drónt reptetett be Dél-Korea légterébe. Ezeket a dél-koreai hadsereg nem tudta megsemmisíteni, a sorsuk ismeretlen. Ilyen légtérsértés 2017 óta nem történt. Az incidens felfedte a déliek védelmének gyenge pontját, és ez aggodalmat váltott ki a lakosság körében, amelyet általában amúgy nem zavar az északiak tevékenysége. Az elnök megfogadta, hogy Dél-Korea megbünteti Észak-Koreát minden provokációért.

Chad O'Carroll, az Észak-Koreát figyelő elemző szolgálat, a Korea Risk Group vezérigazgatója azt jósolja, hogy 2023-ban ez közvetlen összetűzéshez vezethet a két Korea között, ami halálesetekkel is járhat. „Az északi vagy déli reakciók odáig fajulhatnak, hogy tényleges tűzharcot láthatunk, akár szándékosan, akár más módon” – mondta O'Carroll, aki szerint elég lehet egy hiba vagy téves számítás, és a helyzet felpöröghet.

Mi vár az észak-koreaiakra?

A járvány miatt 3 évig tartó szigorú határlezárást vezettek be, a kereskedelmet is felfüggesztették, hogy távol tartsák a koronavírust, ami humanitárius szervezetek szerint súlyos élelmiszer- és gyógyszerhiányhoz vezetett. Tavaly még Kim Dzsongun is „élelmiszerválságról” beszélt, az ilyen őszinteség ritka tőle.

2022 májusában Észak-Korea elismerte, hogy kitört a járvány, de pár hónapra rá már azt állították, hogy le is győzték. Lehet, hogy idén újra megnyitja a határát Kínával, és visszaengedi az embereket és az árukat. Kína újranyitása reménykeltő, Észak-Korea a hírek szerint előkészületben oltja be a határ mentén élőket, de tekintettel a bizonytalan egészségügyi ellátásra, erre azért ne vegyenek mérget. Rachel Minyoung Lee szerint amíg a gazdaság nem kerül az összeomlás szélére, nem valószínű, hogy Észak-Korea teljesen újranyitja a határait. Legalábbis addig, amíg a világjárványt globálisan, de minimum a szomszédos Kínában lezártnak nem tekintik.

A következő Kim

Még egy fejlemény, amire érdemes figyelni, az a Kim dinasztia további sorsa. Az államalíptó Kim Ir Szen unokája, Kim Dzsongil fia még nem hozta nyilvánosságra utódlási tervét, de novemberben először mutatta meg az egyik gyerekét: egy lányt, akiről azt gondolják, hogy 12-13 éves lehet, és a neve Kim Dzsue. Most három katonai eseményen szerepeltek közös képen, és több fotó is megjelent újév napján.

photo_camera Kim Dzsongun a feleségével és a lányukkal a Hvaszong-17 tesztjén 2022. november 19-én Fotó: KCNA via STR/AFP

Természetesen Észak-Korea minden, csak nem kiszámítható, és úgy tűnik, 2023 legalább olyan kiszámíthatatlan és instabil év lesz, mint az előző. (BBC)